Vare: Venemaa suudab sanktsioone veel kuni kolmveerand aastat taluda

"Arvatakse, et veel pool või kolmveerand aastat ei ületa rahva kannatused kriitilist piiri, praegu veel suudetakse kohaneda inimeste ja firmade tasemel," rääkis Vare "Vikerhommikus". "Aga pilt läheb üha nukramaks ja seda on näha ka inimeste toidulaualt," lisas ta.

Vare sõnul ei suuda Vene firmad, mis on võtnud üle riigist lahkunud lääne ettevõtete tegevuse, säilitada lääne firmade pakutud standardeid.

Ekspert rõhutas ka, et Venemaa valmistus juba enne Ukraina ründamist lääneriikide võimalikeks sanktsioonideks ning kogus teataval määral ka varusid. "Nüüd on välja tulnud, et seda tehti juba eelmise aasta lõpul ja kogutud varudega on jõutud tänase päevani enam-vähem välja," märkis Vare.

Vare rõhutas samas, et Venemaalt ei ole võimalik saada enam tõepäraseid andmeid sealsest majandusolukorrast, mistõttu väga paljud hinnangud põhinevad Vene võimude manipuleeritud andmetel. "Seetõttu lähtume puudulikust infobaasist. Aga Venemaalt tulevad praktilised andmed annavad alust öelda, et asi läheb väga kiiresti halvemaks," rõhutas ta.

Samas võib eeldada, et president Vladimir Putin ei lõpeta sanktsioonide tõttu sõda ära. Nüüd on selgunud, et Putini plaanid on hoopis teisest puust ja ta kindlasti püüab seda sõda jätkata nii kaua kui võimalik, märkis Vare.

Omaette probleemiks on Venemaa jaoks saanud see, et Venemaa import on kukkunud üle 50 protsendi, kuna nad suudavad küll gaasi ja naftat välismaale müüa, aga sisse osta vajalikke asju enam ei suuda. Tulemuseks on see, et raha, mida nad tõusnud gaasi ja nafta hindade tõttu teenivad, ei suuda nad enam kuhugi kulutada ega seda kasutada, rääkis Vare. Valuuta koguneb ja see tekitab ka survet rubla kursi tõstmiseks, mis aga keskpangale ei meeldi ja mis püüab seda alla suruda.