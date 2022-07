NATO 1. mereväegrupp harjutab koostööd Läänemere-riikidega

NATO üks kahest kiirreageerimislaevastikust harjutab aasta algusest koostööd Läänemere-äärsete riikidega. NATO 1. alalise mereväegrupi ülem, Hollandi kommodoor Jeanette Morang ütles "Aktuaalsele kaamerale", et laevastik on kohal heidutuseks ja valmisolekuks julgeolekuolukorra halvenemise puhul. Kolm laevastiku alust peatuvad praegu Tallinnas.

NATO 1. alalise mereväegrupi laevad on aasta algusest saadik harjutanud koostööd Põhja-Atlandil ja Läänemeres. Norra mereväega harjutati allveelaevavastast tegevust, kasutades nii sonareid kui ka mere- ja õhuväge. Koostööd tehti ka Rootsiga.

NATO 1. alalist mereväegruppi juhib tänavu Holland. Kaks nädalat tagasi sai selle ülemaks kommodoor Jeanette Morang.

"Me oleme siin ka selleks, et heidutada Vene Föderatsiooni üksusi, juhul kui neil on vaenulikud eesmärgid. Me peame olema valmis, harjutama, olema koostöövõimelised siinse regiooni ja oma üksuse jõududega," rääkis Morang.

Lipulaeva Karel Doorman pardal käisid teisipäeval Briti lahingugrupi esindajad, hiljem tehakse laevalt vastukülaskäik Tapa linnakusse.

"Me üritame teha koostööd mere- ja maaväega, selgitada oma tegemisi ja õppida neilt, sest praegu on meie grupi esindajad Tapa linnakus. Õhuväega me tegutseme koos kogu aeg, sest rahvusvahelised üksused on praegu siin kohal õhuturbes. Nad harjutavad samuti koos meiega," ütles Morang.

Laevastikku on kuulunud Hollandi, Briti, Kanada, Saksa, Hispaania ja Portugali laevad. NATO miinitõrjelaevastikuga koostöö raames on kaasatud ka Läti ja Eesti laevad.