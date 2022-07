Eesti inimeste kulutused löövad rekordeid

Eesti inimeste kulutused on Eesti Panga andmetel löömas uusi rekordeid. Ühelt poolt on selle taga tõusnud hinnad, teisalt aga ka inimeste tarbimissoovid, justkui soovitaks teha tasa koroonaajal tegemata jäänud ostud.

Eesti inimesed on Eesti Panga statistika põhjal teises kvartalis kaupade ja teenuste eest maksnud kuus rekordilised 660 miljonit eurot, mis on ligi veerandi võrra rohkem kui aasta tagasi. Põhjuseid on Eesti Panga hinnangul mitu.

"Üks on kindlasti koroonapiirangute leevenemine või õigem oleks öelda kadumine, et inimesed saavad vabalt poes käia, saavad vabalt reisida. /.../ Aga kindlasti on üks põhjus ka hinnatõus ehk sama kauba eest tuleb varasemaga võrreldes oluliselt rohkem raha poodi jätta," selgitas Eesti Panga maksesüsteemide osakonna ekspert Tiina Soosalu.

Oma klientide kulutusi analüüsinud SEB panga hinnangul on need kasvanud kõikides valdkondades.

"Kõikides valdkondades me näeme kasvu. Suurimat kasvu me tegelikult näeme kütuse ja transpordi valdkonnas, millele järgneb ka restoranide ja kiirtoidu valdkond. Mõlema puhul kasv ulatub 30 protsendi juurde võrreldes pandeemiaeelse perioodiga ehk 2019. aasta esimese poolaastaga," rääkis SEB eraklientide segmendijuht Triin Raudsepp.

Ta ütles, et kõige rohkem on raha hakanud kulutama noored, nii toidule kui ka reisimisele.

"Kui täpsemalt välja tuua, siis reisimise valdkonnas, kui 2020. aasta aprillis kahanesid kulutused pea 80 protsenti, siis nüüdseks on need jällegi tõusnud 2019. aastaga samale tasemele. Kui näiteks välja tuua, siis suurim kasv on toimunud vanusegrupis 18 kuni 25, kus on kasv olnud lausa 82 protsendi juures," rääkis Raudsepp.

Veel selgub, et inimesed on hakanud enda tervisele rohkem raha kulutama.

Kasvanud ei ole üksnes kaardimaksete summad, vaid välja on hakatud võtma ka rohkem sularaha. Teises kvartalis ulatus see ligi 11,1 miljoni euroni päevas.

"Üks põhjus on ilmselt see, et tegelikult ongi mõistlik hoida natukene sularaha rahakotis. /.../ Ja teine põhjus on kindlasti Ukrainas toimuv. Me arvame siin, et Eesti inimesed on seetõttu hakanud natukene rohkem oma sularahavarusid täiendama," rääkis Tiina Soosalu.

"Aktuaalse kaamera" kaamera ette sattunud inimesed ütlesid aga, et jälgivad oma oste tõusnud hindade tõttu pigem tähelepanelikumalt.

"Kui vanasti lihtsalt ostsime kõike, mida vaja, siis nüüd vaatame, kas on midagi, milleta saaksime hakkama," ütles Lena.

Pangaanalüütikute sõnul on keeruline hinnata, kas ja millises tempos kulutuste kasv sügisel jätkub.