Sõja 154. päev: Ukraina asus oma sadamaid viljaekspordiks valmis panema

- Lääne ametnike hinnangul on Venemaa kaotanud initsiatiivi lahingus Donbassi pärast;

- Ukraina relvajõudude peastaabi teatel tõrjusid väed kolmapäeval Vene vägede rünnakuid Donetski oblastis Bahmuti suunas;

- USA välisminister Antony Blinken kavatseb sel nädalal kõneleda Venemaa režiimi välisministri Sergei Lavroviga Ukraina teraviljaekspordi leppest, kuid sõja teemat tema sõnul ei puudutata;

- Saksa ajalehe Der Spiegel teatel andis Saksa valitsus loa müüa Ukrainale 100 iseliikuvat haubitsat väärtusega 1,7 miljardit eurot;

- Enerhodari linnapea: Vene väed kasutavad Zaporižžja tuumajaama kindlusena;

- Ukraina sõjalaevastik teatas kolmapäeval, et riigi kolmes Musta mere äärses sadamas on alustatud ettevalmistusi viljaekspordi taaskäivitamiseks;

- Allikad: USA hakkab Saksamaal ravima haavatud Ukraina sõdureid;

- Ukraina parlament kinnitas ametisse riigi uue peaprokuröri, kelleks sai presidendi erakonda kuuluv saadik Andri Kostin;

- Ukraina teatel vabastas riigi sõjavägi Hersoni oblastis kaks asulat;

- Sumõ kuberner: teisipäeval toimus oblastis 55 plahvatust;

- Ukraina pommitas uuesti Hersoni oblastis asuvat Antonivka silda;

- Venemaa jätkab Harkivi pommitamist;

- ISW: Ida-Ukrainas Bahmuti linna ümbruses jätkuvad lahingud.

Ukraina relvajõud tõrjusid Vene vägede rünnakuid Bahmuti suunas

Ukraina relvajõudude peastaabi teatel tõrjusid väed kolmapäeval Vene vägede rünnakuid Donetski oblastis Bahmuti suunas.

Peastaabi sõnul teatati suurtüki- ja õhurünnakutest selle piirkonna enamikus külades ja linnades, samuti enamikus osas Donetski oblasti rindejoonest.

Ukraina relvajõudude sõnul jätkab Venemaa katseid parandada oma taktikalist positsiooni Bahmuti ja Kramatorski linna suunal.

Ukraina peastaabi teatel püsivad Vene väed Harkivi ümbruses ja Hersoni lähistel lõunarindel peamiselt kaitsepositsioonidel.

Lääne ametnike hinnangul on Venemaa kaotanud Donbassis initsiatiivi

Lääne ametnike hinnangul on Venemaa kaotanud initsiatiivi lahingus Donbassi pärast.

Üks ametnik ütles, et Moskva ei võta lähitulevikus Ukraina idaosa tööstuspiirkonda endale, kuid ei anna samas ka niisama alla. Allikate sõnul on sõda Ukrainas muutunud ning Venemaa on suuteline kohanema ja kohandama oma tegevust.

Juuli alguses ütlesid lääne ametnikud, et Venemaa rünnakute jätkusuutlikkus on Ukrainale väljakutse ning Moskva on teinud tõelisi edusamme oma eesmärgi ehk Donbassi n-ö vabastamise nimel.

Kuid kolmapäeval ütles üks lääne ametnik, et Venemaa on "lõplikult kaotanud initsiatiivi" võitluses piirkonna pärast.

Allikate hinnangul jääb Donetski oblastis täieliku kontrolli saamine Venemaa miinimumeesmärgiks, aga üha tõenäolisem näib, et Venemaa saavutaks selle lähema mõne kuu jooksul.

USA välisminister kavatseb Vene kolleegiga vestelda

USA välisminister Antony Blinken kavatseb kõneleda Venemaa režiimi välisministri Sergei Lavroviga esimest korda pärast Venemaa täiemahulise invasiooni algust Ukrainas.

Blinken ütles kolmapäeval, et helistab Lavrovile sel nädalal, et arutada arutada Moskvale nädalaid tagasi esitatud olulist ettepanekut, et püüda tagada kahe kinni peetud ameeriklase – Paul Whelani ja Brittney Grineri – vabastamine.

Blinken kavatseb arutada ka hiljutist teravilja ekspordi kokkulepet.

Samas ütles USA välisminister, et ta ei aruta Lavroviga sõja teemat, korrates varem öeldut, et Ukraina üle ei arutata ilma Ukrainata.

Samas ütleb Blinken enda sõnul Lavrovile, et Venemaa ei tohi Ukrainas okupeeritud alasid annekteerida.

Spiegel: Saksamaa lubab Ukrainale müüa 100 haubitsat

Saksa leht Der Spiegel kirjutab, et Saksamaa valitsus andis rohelise tule Ukrainale 100 iseliikuva haubitsa müümiseks väärtusega 1,7 miljardit eurot.

Lehe teatel alustas tootja juba tööd Ukrainale mõeldud haubitsate kallal. Tellimuse valmimine võtab aega mitu aastat.

Teisipäeval teatas Saksamaa kaitseminister Christine Lambrech, et riik tarnis oma varudest Ukrainale kolm MARS2 mitmikraketiheitjat, samuti viis õhutõrjerelva Gepard ja kolm iseliikuvat haubitsat 2000.

Ukraina süüdistab Venemaad Zaporižžja tuumajaama kasutamises kindlusena

Enerhodari linnapea Dmõtro Orlov süüdistab Vene sõjaväelasi selles, et nad kasutavad Zaporižžja tuumajaama kindlusena, millest tulistada.

"Okupeerijad hakkasid kasutama Zaporižžja tuumajaama juures elamupiirkondades raskerelvi. Seda olukorda on märgatud viimase nädala jooksul. Okupeerijad tulistavad jõe vastaskallast, Nikopoli linna," rääkis Orlov Ukraina televisioonis.

"Nad teavad väga hästi, et Ukraina relvajõud ei vasta neile rünnakutele, sest nad võivad nii tuumajaama kahjustada. Seetõttu kasutavad okupeerijad Zaporižžja tuumajaama kindlusena," lisas ta.

Orlov ise ei viibi Enerhodaris, kuna Vene väed on okupeerinud linna juba veebruaris alanud täiemahulise invasiooni esimestest päevadest alates, kuid ta suhtleb enda sõnul linnas elavate inimestega.

"Okupeerijad kasutavad tuumajaama töötajaid ja kohalikke pantvangidena. Inimesed röövitakse selleks, et saada raha või muud tulu. Inimesi hoitakse keldrites," rääkis Orlov.

Ukraina laevastik valmistab sadamaid viljaekspordiks ette

Ukraina sõjalaevastik teatas kolmepäeval, et riigi kolmes Musta mere äärses sadamas on alustatud ettevalmistusi viljaekspordi taaskäivitamiseks, mis on Venemaa kallaletungi ja blokaadi tõttu seiskunud.

"Seoses kokkuleppe allkirjastamisega Ukraina sadamate blokaadi lõpetamiseks, et taastada viljaeksport, on alustatud tööd Odessa, Tšornomorski ja Pivdenõ sadamates," teatas Ukraina sõjalaevastik sotsiaalmeedia vahendusel.

Kaubalaevade teele lähetamiseks moodustatakse karavan, mida hakkab saatma juhtlaev, märkis Ukraina laevastik.

Allikad: USA hakkab Saksamaal ravima haavatud Ukraina sõdureid

Telekanali CNN allikate teatel kiitis USA kaitseminister Lloyd Austin heaks plaani, mis lubab haavatud Ukraina sõdureid ravida Saksamaal asuvas Ameerika sõjaväehaiglas. See plaan võimaldab Landstuhli piirkondlikus meditsiinikeskuses ravida korraga kuni 18 haavatud sõdurit.

Landstuhl on suur haigla, kus ravitakse lahingutes vigastada saanud USA sõjaväelasi. Landstuhl asub Ukraina piirist umbes tuhande kilomeetri kaugusel.

Kui Landstuhl hakkab vastu võtma haavatud ukrainlasi, siis nad peavad Ukrainast lahkuma rongi või autoga. Siis saab USA nad evakueerida Ramsteini lennubaasi, vahendas CNN.

Ukraina siseministri nõunik Anton Geraštšenko postitas esmaspäeval sotsiaalmeediasse video, kus oli näha Ukraina sõdureid, kes olid Chicago haiglas.

Ukraina parlament kinnitas ametisse riigi uue peaprokuröri

Ukraina parlament kinnitas kolmapäeval ametisse riigi uue peaprokuröri, kelleks sai presidendi erakonda kuuluv saadik Andri Kostin.

Kostini poolt hääletas 450-liikmelises ülemraadas 299 saadikut, teatas peaprokuröri kantselei sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Kostin on president Volodõmõr Zelenski partei Rahva teener fraktsiooni liige.

Kostini esitas hiljuti ootamatult peaprokuröri ametikohalt tagandatud Irõna Venediktova asemele president Zelenski.

Ukraina pommitas uuesti Hersoni oblastis asuvat Antonivka silda

"Plahvatused Antonivka silla juures," teatasid Ukraina relvajõud sotsiaalmeedias.

Ukraina ametnikud kinnitasid hiljem samuti silla ründamist. "Jah, sillale tehti lööke ja need olid täpsed," ütles Ukraina armee lõunaringkonna pressiesindaja.

"Teatavasti toimus järjekordne Ukraina rünnak Antonivka sillale, mis on Venemaa peamine varustusliin okupeeritud Hersonis, "teatas The Kyiv Independenti ajakirjanik sotsiaalmeedias.

Kiiev: Venemaa tulistas Hersonis alla oma helikopteri

Venemaa sõjaväelased tulistasid Hersoni oblastis alla oma helikopteri KA-52, teatas Ukraina peastaap. Selline helikopter maksab umbes 16 miljonit dollarit.

Venemaa jätkab Harkivi pommitamist

Harkivi linnapea teatas kolmapäeval, et linna tööstuspiirkonda tabasid Venemaa õhutõrjesüsteemi S-300 raketid. Sündmuskohal tegutsevad päästetöötajad.

Kaliningradi kuberner: esimene Venemaa rong saabus linna

Kaliningradi kuberner Anton Alihanov teatas, et tsementi vedanud Venemaa rong jõudis Kaliningradi. Kuberneri sõnul oli see esimene rong Venemaalt pärast seda, kui Leedu lubas taas transportida kaupasid Venemaalt Kaliningradi.

Ukraina teatel vabastas riigi sõjavägi Hersoni oblastis kaks asulat

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas laskemoonalao, kaheksa sõjaväemasinat ning Venemaa tanki T-62. Lõunaringkond teatas, et sõjavägi vabastas ka kaks asulat Hersoni oblastis.

Sumõ kuberner: teisipäeval toimus oblastis 55 plahvatust

Sumõ kuberner teatas, et teisipäeval oli oblastis 55 plahvatust. Venemaa ründas piirkonda raketiheitjatega Grad. Üks naine sai vigastada.

Poola ostab Lõuna-Koreast 980 tanki

Poola kaitseministeerium teatas telekanalile CNN, et Varssavi ostab Lõuna-Koreast tuhat tanki, 600 suurtükki ja kümneid hävitajaid. Poola tahab nii osaliselt asendada Ukrainale annetatud sõjalist varustust.

Poola ostab 980 Lõuna-Korea K2 tanki, 648 iseliikuvat suurtükki K9 ja 48 FA-50 hävitajat. 80 K2 tanki jõuavad Poola juba sel aastal. Sel aastal saabuvad riiki ka 48 K9 haubitsat.

Ukraina jätkab Antonivka silla pommitamist

ISW: Ida-Ukrainas Bahmuti linna ümbruses jätkuvad lahingud

Vene väed jätkavad Bahmuti piirkonnas lahingutegevust. Mitu Vene allikat väidavad, et Vene väed võtsid kontrolli alla Vuhlehirski elektrijaama. Jaam asub 25 kilomeetri kaugusel Bahmutist. Ukraina peastaap teatas, et lahingud jätkuvad Semihirjas, teatas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

ISW teatel korraldasid Venemaa maaväed rünnakuid ka Donetski linna piirkonnas. Lisaks jätkas Venemaa rünnakuid Avdijivka suunas.

Lõuna-Ukrainas Hersoni oblastis jätkavad Vene väed oma positsioonide kindlustamist.

Vene sõjavägi viib Ukraina lõunaossa oma vägesid juurde, tugevdades positsioone Hersoni ja Zaporižžja oblastis, ütlevad Ukraina ametnikud ja näitavad sotsiaalmeediasse postitatud videod.

Analüütikute hinnangul viitab praegune sõjaväevarustuse liigutamine seda, et Vene väed valmistuvad Ukraina vastupealetungiks praegu Venemaa kontrolli all oleva Hersoni ja Zaporižžja oblasti tagasi võtmiseks.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates 24. veebruarist:

- elavjõud umbes 40070 (võrreldes eelmise päevaga + 200);

- tankid 1738 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 3971 (+12);

- lennukid 222 (+0);

- kopterid 190 (+1);

- suurtükisüsteemid 883 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 258 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 117 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 726 (+4);

- tiibraketid 174 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2847 (+12);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 75 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.