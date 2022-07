Russia Today kaotas Euroopa kohtus vaidluse oma keelamise üle

"Euroopa Üldkohtu suurkoda lükkas tagasi RT France'i taotluse tühistada Euroopa Liidu nõukogu seadusandlikud aktid, mis võeti vastu pärast sõja puhkemist Ukrainas ja millega keelati ajutiselt sellel organisatsioonil sisu edastamine," teatas kohus kolmapäeval.

Kohtunikud toetasid liikmesriikide valitsusjuhtidest koosneva Euroopa Ülemkogu õigust võtta selles valdkonnas vastu piiravaid meetmeid ja lükkasid tagasi Russia Today väited, et keeld piirab tema sõnavabadust.

"RT France'ile kehtestatud sõnavabaduse piirangud, /---/ on proportsionaalsed, kuivõrd need on taotletavate eesmärkide saavutamiseks sobivad ja vajalikud," leidsid kohtunikud oma otsuses. "Kohus leiab ka, et need meetmed ei riku ebaproportsionaalselt RT France'i ettevõtlusvabaduse sisu, kuna need on ajutised ja ümberpööratavad," ütlesid nad.

Kreml teatas, et EL-i kohtu otsus oli "äärmiselt negatiivne" ja et Moskva võtab vastuseks samasugused meetmed lääne meedia vastu.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et kuigi Russia Today ei tohi enam Euroopas töötada, loodab ta, et see leiab oma sõnumite edastamiseks võimaluse.

RT France teatas, et kaebab Euroopa Kohtusse, mis on Euroopa Liidu kõrgeim kohus. Samuti süüdistas RT France'i juht Ksenija Fjodorova kohut poliitilisele survele allumises.

Euroopa Liidu RT ingliskeelse sisu kehtestatud piirangu kohaselt ei tohi EL-i operaatorid RT sisu edastada Saksamaal, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis ja Hispaanias.

Keeld peatab RT ringhäälinguload ning EL-i meediaorganisatsioonidega sõlmitavad load, edastamise ja levitamise kokkulepped.