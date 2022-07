Ekspress Grupp esmaspäevaste lehtede väljaandmisest loobuda ei plaani

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul on jaemüüki esmaspäevaste paberlehtede kande lõpp negatiivne uudis, kuid Eesti turg on valdavalt tellimuste keskne ning esmaspäeval lehtede väljaandmisest grupp loobuda ei plaani.

Norra ettevõttele Reitan Convenience AS kuuluv ajakirjanduse hulgimüüja Lehepunkt teatas, et lõpetab augustist esmaspäeviti paberlehtede tarned kauplustesse, mistõttu ei saa enam esmaspäeviti jaemüügist Õhtulehe, Eesti Päevalehe, Postimehe ja Lõuna-Eesti Postimehe paberlehte osta.

Ettevõtte tegevjuhi Kristo Heinmaa sõnul on kulud kasvanud nii suureks, et oli vaja leida lahendus, mis mõjutab inimesi kõige vähem.

Müügi vahe teiste nädalapäevadega oli esmaspäeviti mitmekordne. "Sellel päeval ilmub ainult neli väljaannet ja esmaspäevaste müükide osakaal oli teiste päevadega võrreldes kõige väiksem," rääkis Heinmaa.

"Autod sõidavad iga päeva ca 5000 kilomeetrit maha ja seda nelja väljaande kohaletoimetamiseks ei ole ei keskkonna ega majanduslikus mõistes väga tark tegu," sõnas Heinmaa.

Rüütsalu sõnul mõjutab otsus Ekspress Grupi ajalehtedest peamiselt Õhtulehte, kuna Eesti Päevaleht on rohkem keskendunud tellijatele.

"Kahtlemata on kogu paberajakirjandus olnud viimastel aastatel surve all, see on ikkagi meie jaoks negatiivne uudis ja samamoodi ka tarbija jaoks. Midagi see kergemaks ei tee, pigem teeb ta olukorda raskemaks," rääkis Rüütsalu.

Rüütsalu sõnul moodustavad praeguseks Ekspress Grupi tuludest 78 protsenti digitaalsete kanalite kaudu, mistõttu kogu grupi tulemusele see palju mõju ei avalda. "Küll aga paneb see Õhtulehe raskesse positsiooni niigi ebakindlal ajal. Eks me peame siis leidma viise, kuidas väiksemate kuludega hakkama saada.

Esmaspäevase müügi vähenemine viib kokkuhoiukohtade otsimiseni

Ajalehtede kojukannet otsus ei mõjuta, kuna kojukandepäevade nõue on seadusega reguleeritud. Samas on riik ja Eesti Post varem soovinud kodukandepäevi vähendada, et säästa kulusid. See aga eeldaks seaduse muutmist.

Üksikmüügi ära langemine ühel nädalapäeval ei oma Rüütsalu hinnangul piisavat mõju, et mõni ajaleht peaks sel päeval lehe tellijatele ilmumise lõpetama. "See ei vii meid mingite järgmiste otsusteni, kuna see ei olnud nii suure mõjuga. Eks need kõik lisavad survet paberlehtedele," ütles ta.

"Eesti on ajalooliselt olnud pigem tellijariik ja eriti just vaadates sellise Õhtulehe formaadis lehe suhtes – kui näiteks Skandinaavias on sellised lehed läbi ajaloo olnud pigem üksikmüügi lehed, siis eestlane on olnud läbi aastate usin lehelugeja ja usin tellija," sõnas Rüütsalu.

Võimalust asendada Lehepunkti esmaspäevased tarned mõne teise teenusepakkujana Rüütsalu esialgu ei näe, kuna see on ainult ühe nädalapäeva jaoks liiga suur töö.

Kui palju esmaspäevase jaemüügi lõpp Õhtulehte täpselt mõjutab, ei saa börsiettevõte Ekspress Grupp avaldada. "Aga ütleme, et Õhtulehele on see piisav mõju selleks, et peaks mingeid teemasid ümber hindama ja vaatama, kust saab selle võrra raha kokku hoida," sõnas Rüütsalu.