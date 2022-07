Õhtulehe peatoimetaja: paberlehte tuleb elus hoida nii kaua kui võimalik

Ekspress Grupi juhatuse esimehe Mari-Liis Rüütsalu sõnul mõjutab Lehepunkti otsus enim Õhtulehte, mille tiraažist on teiste väljaannetega võrreldes ajalooliselt suurem osa üksikmüügil.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ütles reedel "Vikerhommikus", et kui minna ajalukku, siis võiks Lehepunkti otsus olla Õhtulehele tõesti väga ränk, kuid tänaseks on ka Õhtuleht suuresti tellijaleht.

"Ma saan rääkida üldnumbritest, sest täpsemad numbrid on ärisaladus. Õhtulehel on 30 000 paberlehe tellijat ja aasta lõpuks loodame saada 30 000 digitellijat. Ühel päeval on lehel 2000 ostjat. Kindlasti on ka see oluline, aga ei midagi kaelamurdvat," sõnas Šmutov.

Ta nimetas Lehepunkti otsust ennekõike märgiliseks sündmuseks.

"Mitte kaotatud rahas, vaid mis sõnum saadeti inimestele ja kuidas võib see mõjutada nende teiste päevade käitumist. Kas laupäeva lehte hakatakse nüüd rohkem ostma või ei hakata teiste päevade lehti ostma nii palju kui seni? Laiemalt, kuidas see kõik mõjutab paberlehe turgu," loetles Šmutov küsimärke.

Alates augustist saab esmaspäevast lehte vaid tellija ning eraldi üksikmüüki seda päev hiljem koos teisipäevase lehega ei panda.

Õhtulehe peatoimetaja vaidles vastu ka Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandeli arvamusele neljapäevaõhtuses "Aktuaalses kaameras", et peagi jõuab kätte aeg, mil paberlehe teel Eesti enam uudiseid ei edastata.

"Me oleme seda uurinud, et olla valmis igasugu stsenaariumiteks. Ja küsinud meie paberlehe lugejatelt, mida nad teevad, kui paberlehte enam ei ilmukski. Nad on öelnud seda, et siis ongi kõik. Et kas leian teise lehe või kui teist ei ole, siis enam ei loegi. See on meile oluline signaal, et hoida paberlehte elus nii kaua kui võimalik. Et Eestis oleks informeeritud inimesed, kes demokraatlikus protsessis saaksid teha teadlikke valikuid. Me võitleme selle nimel, et paberleht jääks aastateks. Selle nimel tuleb võidelda iga päev," lubas Šmutov.