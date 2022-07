Ametiühing Bolti skeemist: makse mitte makstes tekib konkurentsieelis

Eelmisel nädalal kirjutas Postimees, kuidas Bolt ei arva kullereid töövõtjateks, vaid teenuse osutajateks. Seega ei pea Bolt töötajatele makstava tasu pealt kinni tööjõumakse ega paku tagatisi ja hüvesid.

Ametiühingute keskliidu kommunikatsioonijuhi Jaan-Hendrik Toomeli sõnul on nad rääkinud Bolti juhtidega ning leidnud, et paljudele see skeem meeldib. "Nad mõistavad, et saavad niimoodi rohkem raha kätte, kui siis, kui sealt pealt kõik maksud võtta," rääkis ta ERR-ile.

Samas on Toomeli andmetel ka neid juhte, kes ei nõustu. Suures pildis on kõige suurem probleem see, et maksuvaba tsooni tekitamine lööb konkurentsi segamini, ütles ta.

"Kui sul on turul osad tegijad, kes peavad maksma maksu ja osad, kes ei pea, siis ilmselge konkurentsieelis on neil, kes seda maksu ei maksa," rääkis Toomel. "See lööb lõppkokkuvõttes hinnad alla, aga see tuleb kõik millegi arvelt. Riigil jäävad maksud saamata, inimestel pensionid."

Probleem on aga laiem, ütles Toomel, sest leidub kahte tüüpi juhte: need, kes teevad seda põhitööna ja sõidavad nii palju tunde kui vähegi võimalik. "Ja on osad, kes teevad seda lihtsalt väikse ampsuna muu töö kõrvalt, kust nad saavad selle sotsiaalse tagatise niikuinii," lausus ta.

"Eriti need, kes vähem teevad, ei ole huvitatud. Neil haigekassa jookseb, ka pension jookseb kuskilt mujalt. Nad tahaks võimalikult palju raha lihtsalt kätte saada," rääkis Toomel. "Need muidugi, kes teevad seda põhitööna, nendel on olukord sageli teine. Ehk siis see sotsiaalsete garantiide ja konkurentsi ja maksuküsimus on kõik väga väga tihedalt seotud."

Toomel ütles, et Euroopa Liit töötab hetkel välja platvormide direktiivi: "Selle järgi võiksid platvormitöötajad olla by default ikkagi töölepingulised töötajad, juhul kui platvorm ei tõesta ise ära vastupidist." Tema sõnul on ametiühingute keskliit ettepanekuga päri.

Toomel märkis, et Bolti mudel võib direktiivi tõttu jätkusuutmatuks muutuda. Jagamismajandusega alustanud Bolt on märkamatult muutunud suureks äriks, sõnas ta.

"Kui kogu ärimudel tugineb ainult maksupettusel, siis tegelikult see ei ole ju okei," rääkis Toomel. "Kas me kaitseme inimesi või me kaitseme üksikute ettevõtjate ärihuvisid? Kui see teenus ei ole jätkusuutlik tänu sellele, et petetakse maksudega, siis võibolla ta ei olegi jätkusuutlik."

Kiiret lahendust Bolti maksuküsimusele praegu näha ei ole, ütles Toomel. Tema sõnul on variant tekitada põhikohaga kulleritele eraldi maksusüsteem, kuid see võtaks aega.

Bolt ise kinnitab, et neil on kõik maksud makstud ja seaduse vastu ettevõte ei eksi.