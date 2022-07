Hiina kanderakett jõudis tagasi maa atmosfääri

Kanderakett viis kosmosesse kosmosejaama mooduli.

Raketi naasmiskohana nimetas Hiina kosmoseagentuur Vaikset ookeani, USA aga India ookeani.

Malaisias nähti langemas raketi põlevaid tükke.

USA kosmoseagentuuri NASA ametniku sõnul ei jaganud Hiina eelnevalt infot raketi langemistrajektoori kohta.

NASA on kutsunud Hiina kosmoseagentuuri disainima rakette nii, et need naastes tükkideks laguneksid. Kuigi tõenäosus, et mõni raketitükk jõuab maani ja tabab asustatud kohta on üliväike, on see siiski olemas.