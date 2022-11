Kosovo peaminister: pinged Serbia numbrimärkide ümber on rahunemas

Serbia numbrimärkide ümber tekkinud pingeolukord Kosovos on ilmselt rahunemas, ehkki riigis on endiselt umbes 9000 autot illegaalsete numbrimärkidega ning nende omanikud keelduvad võtma kasutusele Kosovo numbrimärke, ütles Kosovo peaminister Albin Kurti Tallinnas.

Eesti peaministri Kaja Kallasega kohtunud Kurti sõnul on Serbia numbrimärke vähem kui kümnel protsendil Kosovo serblaste autodest. Kosovo keeld kasutada Serbia numbrimärke on põhjustanud riigis kevadest peale serblaste vägivaldseid väljaastumisi.

Kurti sõnul takistab probleemi lahendamist Serbia tahtmatus Kosovoga tõeliselt heade suheteni jõuda.

"Me teeme oma parima, et säilitada seaduste ja põhiseaduse järgimine meie riigis ning rahu ja julgeolek. Ma olen optimistlik, kuid Belgradi lähenemisviis on küllaltki takistav ja hävitav. Paari lähema päeva jooksul peaksime nägema, kui edukad me oleme nendel uutel läbirääkimistel. Meil on vaja lepingut Serbiaga. Lõplikku lepingut, juriidiliselt siduvat, koos vastastikuse tunnustamisega selle keskmes," rääkis Kurti.