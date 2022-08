Sõja 159. päev: Odessa sadamast sõitis välja esimene viljalaev

Oluline 1. augustil kell 22.00:

- USA annab Ukrainale täiendavalt 550 miljoni dollari ulatuses sõjalist abi, mille hulgas on ka laskemoon HIMARS raketisüsteemile;

- Prantsusmaa annetab sõjas toime pandud kuritegude uurimiseks Ukrainale DNA-labori;

- Hersoni kuberneri sõnul on Ukraina väed oblastis võtnud tagasi ligi 50 asulat;

- Ukraina sai USA-lt neli raketisüsteemi HIMARS;

- Ukrainasse jõudis Saksamaa annetatud mitmikraketiheitja MARS II;

- Ühendkuningriik annab Ukrainale kaks miinitõrjelaeva;

- Esimene viljalaev väljus Odessa sadamast Mustale merele;

- Briti luure hinnangul on Vene väed Donbassis aeglaselt edenenud;

- Ukraina sõnul ründab Venemaa 60 korda rohkem tsiviilsihtmärke kui sõjalisi sihtmärke;

- ISW: Venemaa võib tahta taas rünnata Harkivi linna maavägedega;

- Zelenski: Venemaa ei ole strateegiliselt võimeline sõda võitma;

- Ukraina teatas nelja Vene laskemoonalao hävitamisest Lõuna-Ukrainas;

- Venelased ründasid Harkivi elurajooni;

- Vene raketirünnakus Mõkolajivi linnale hukkus kaks ja sai haavata kolm;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa üle 200 sõduri ööpäevas.

USA annab Ukrainale täiendavalt 550 miljoni ulatuses sõjalist abi

USA pakub Ukrainale 550 miljoni dollari ulatuses täiendavat sõjalist abi, teatas Pentagon.

Uus abipakett sisaldab ka täiendavat laskemoona HIMARS raketisüsteemile.

"Et täita arenevaid nõudmisi lahinguväljal, jätkab USA koostööd liitlaste ja partneritega, et pakkuda Ukrainale võtmevõimeid," seisis Pentagoni teates.

Prantsusmaa annetab Ukrainale teisaldatava DNA-labori

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et riik annetab Kiievile teisaldatava DNA-labori.

Macroni sõnul tahab Prantsusmaa tagada, et Vene vägede kuriteod Ukrainas ei jää karistuseta.

Macron pidas Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga telefonikõne ning tervitas pärast seda esimese viljalaeva väljumist Odessa sadamast. Macron ütles, et Euroopa aitab jätkuvalt Ukrainat teraviljaekspordi hõlbustamisel nii meritsi kui ka maad pidi.

Kuberner: Ukraina on Hersoni oblastis tagasi võtnud üle 40 asula

Hersoni kuberneri Dmõtro Butri sõnul on Ukraina väed oblastis tagasi võtnud üle 40 asula. "Tänaseks on Hersoni oblastis deokupeeritud juba 46 asulat," ütles Butri riigitelevisioonis.

Ta lisas, et enamik tagasi saadud küladest on oblasti põhjaosas, samas mõni on ka lõunaosas Musta mere ja tugeva pommitamise all oleva Mõkolajivi oblasti veerel.

Kuberneri sõnul on osa tagasi võetud küladest 90 protsendi ulatuses hävitatud ning ka praegu pidevate rünnakute all.

Butri sõnul on humanitaarolukord oblastis kriitiline. Ta rõhutas võimude üleskutset, et kõik piirkonda jäänud peaksid evakueeruma ohutumatesse kohtadesse.

Vene väed hõivasid pea kogu annekteeritud Krimmi poolsaarega piirneva Hersoni oblasti täiemahulise invasiooni esimestel päevadel.

Viimastel nädalatel on aga Ukraina armee püüdnud oblastile pealetungi alustada. Ukraina väed on rünnanud Vene sõjaväe ladusid ja positsioone rindejoone taga ning purustanud Moskva vägede jaoks olulisi varustussildu.

Ukraina sai USA-lt juurde neli HIMARS-i

Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikovi sõnul sai Kiiev juurde neli USA-s toodetud raketisüsteemi HIMARS.

Reuters kirjutab, et HIMARS-id on pikema ulatusega ja täpsemad kui Ukraina kasutuses olevad Nõukogude Liidu aegsed süsteemid ning võimaldavad Ukraina vägedel tabada Vene sihtmärke, mis olid enne kättesaamatud.

Saksamaa annetatud mitmikraketiheitja jõudis Ukrainasse

Ukrainasse jõudis Saksamaa annetatud mitmikraketiheitesüsteem MARS II, teatas Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov sotsiaalmeedias.

MARS II on M270 mitmikraketiheitesüsteemi edasiarendatud versioon. Selle laskeulatus on sarnane USA annetatud HIMARS-ile ning sellesse mahub kuue raketi asemel 12, kuid MARS-i manöövervõimekus on pisut väiksem.

Saksamaa on öelnud, et annetab Ukrainale kolm sellist süsteemi, kuid seni pole selge, mitu neist on Ukraina jõududele üle antud.

Ühendkuningriik annab Ukrainale kaks miinitõrjelaeva

Ukraina suursaadik Ühendkuningriigis ütles intervjuus Suspilnele, et Ukraina mereväelased juba osalevad väljaõppes Briti laevade peal. Samuti ütles diplomaat, et Ühendkuningriik võib tulevikus Ukrainale veel selliseid laevu anda.

Esimene viljalaev väljus Odessa sadamast Mustale merele

ÜRO teatas, et Odessa sadamast lahkus esimene Ukraina viljalaev alates sõja puhkemisest veebruaris. Laeva peal on ligikaudu 26 000 tonni vilja.

Laev on teel Liibanoni Tripoli linna.

Sierra Leone lipu all seilav laev peaks jõudma Türgi vetesse 2. augustil, kus ta peaks läbima Ukraina viljaekspordi kokkuleppe osapoolte vahel kokku lepitud ülevaatuse.

Ukraina vilja ekspordi sõlminud ÜRO, Venemaa, Ukraina ja Türgi ametiisikud kinnitasid, et laev võib Odessast lahkuda.

Rohkem laevu esmaspäeval Odessast väljuma ei peaks.

Euroopa Liit eraldas Ukrainale 1 miljard eurot finantsabi

Euroopa Liit on saatnud Ukrainale ühe miljardi euro väärtuses finantsabi, et toetada Vene rünnakuid tõrjuva riigi eelarvet, teatas Ukraina peaminister Denis Šmõgal esmaspäeval.

"Üks miljard on osa suuremast Ukraina toetamise paketist… selle kogusuurus on üheksa miljardit. Abiga rahastatakse kõige tähtsamaid eelarvelisi kulusid," kirjutas Ukraina valitsusjuht sotsiaalmeedias.

Šmõgali sõnul on esimesed 500 miljonit eurot jõudnud juba Ukraina keskpanga arvele, teine pool summast peaks jõudma kohale teisipäeval, 2. augustil.

Briti luure: Vene väed on Donbassis aeglaselt edenenud

Ühendkuningriigi regulaarse rindeülevaate hinnangul on Venemaa jätkanud taktikalisi rünnakuid Bahmuti suunal edenedes sealkandis aeglaselt. Samuti hindavad britid, et Venemaa liigutab arvestatava osa enda vägesid Donbassist Lõuna-Ukrainasse.

Venemaa on tõenäoliselt aru saanud, et Donbassi kaudu on keeruline edeneda, kuid Zaporižžja rinne võib võimaldada Vene vägede edasitungi.

Ukraina sõnul ründab Venemaa 60 korda rohkem tsiviilsihtmärke kui sõjalisi sihtmärke

Ukraina disinformatsiooniga võitlemise keskuse andmetel on Venemaa rünnanud Ukrainat 17 300 korral. Keskuse hinnangul on Vene väed alates veebruarist rünnanud tsiviilobjekte 60 korda rohkem kui sõjaväelisi sihtmärke. Keskuse hinnangul on hävinud pooled elamuhooned Mariupolis, Harkivis, Tšernihhivis, Butšas, Severodonetskis ja Lõssõtsanskis.

Ukraina päästetöötajad raketijäänusega Autor/allikas: SCANPIX/Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP

Venelased ründasid Harkivi elurajooni

Harkivi linnapea Ihor Terekhovi teatel sai Vene rünnakus Harkivile vigastada kaks inimest. Ukraina analüütiku Maria Avdeeva sõnul sai üks bussipeatuses oodanud inimene surma.

ISW: Venemaa võib tahta taas rünnata Harkivi linna maavägedega

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul jätkavad Vene väed kohalikul tasemel rünnakuid Izjumis, et seada valmis võimalikku uut rünnakut Harkivi oblastisse või lausa Harkivi linna peale. Vene vägede edenemist Harkivi oblastis peabad mõttekoja analüütikud väga ebatõenäoliseks.

Krimmi okupatsioonivõimud süüdistavad Ukrainat Sevastoopoli ründamises droonidega, kuid Ukraina on rünnakut eitanud. Vene Ukraina poliitiku Olga Kovitidi sõnul ründasid Sevastoopolis asuvat mereväe peakontorit droonidega isikud Sevastoopoli enda territooriumilt. Ukraina mereväe ja Odessa oblasti sõjaväeadministratsiooni esindaja Serhii Bratšuk viitas kaude, et rünnak võis olla Vene libaoperatsioon.

Zelenski: Venemaa ei ole strateegiliselt võimeline sõda võitma

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas oma õhtuses ülevaates, et kuigi Venemaa liigutab osa oma vägesid Donbassist Lõuna-Ukrainasse Zaporižžja ja Hersoni oblastisse on Ukraina relvajõud nende saabumiseks valmis.

Zelenski sõnul ei ole Venemaa strateegiliselt võimeline võitma sõda Ukraina vastu.

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas varem, et Venemaa on liigutamas osa üksuseid Slovianski suunalt Donetskist Lõuna-Ukrainasse.

Ukraina teatas nelja Vene laskemoonalao hävitamisest Lõuna-Ukrainas

Ukraina relvajõudude lõunaringkonna staap teatas nelja Vene laskemoonalao, kaheksa soomustatud masina ning iseliikursuurtükkide ning miinipildujate hävitamisest Lõuna-Ukrainas.

Ukraina sõjaväe lõunaringkonna kõneisik Natalia Humenjuk teatas, et viimastel nädalatel on Ukraina väed hävitanud 15 Vene laskemoonaladu ja mitmeid sildu, sh Antonivka sild Hersoni oblastis.

Odessa oblasti esindaja Serhii Bratšuk teatas eraldiseisvalt Ukraina rünnakust Vene rongi pihta, milles hävis Krimmist toodud tehnika ja moon ning hukkus hinnanguliselt 80 Vene sõdurit ja ligikaudu 200 sai haavata.

Vene raketirünnakus Mõkolajivi linnale hukkus kaks ja sai haavata kolm

Mõkolajivi linnapea Oleksandr Senkevitši sõnul tabas linna pühapäeval 12 Vene raketti. Praegustel andmetel on vähemalt kaks inimest hukkunud ja kolm inimest saanud vigastada. Linnapea sõnul rünnati elamuid ja koole.

Rünnaku käigus tabati ka 2019. aastal avatud uut traumakeskust.

Pühapäeva hommikul hukkus Mõkolajivis ka Ukraina suurärimees Oleksii Vadaturski ja tema abikaasa kui nende maja tabas Vene rünnak. Vadaturski tegeles nisu, odra ja maisi ekspordiga.

Zelenski: Ukraina saak võib see aasta tulla tavapärasest poole väiksem

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pühapäeval Twitteri kaudu, et Ukraina viljasaak võib osutuda tavapärasest poole väiksemaks. Zelenski sõnul on põhieesmärk vältida üleilmselt toidukriisi, mille tingis Venemaa kallaletung Ukrainale.

Zelenski kutsus Donetski elanikke piirkonnast lahkuma

Volodõmõr Zelenski tegi pühapäeva õhtul üleskutse Donetski elanikele, mille käigus palus piirkonna inimestel koheselt evakueeruda. Zelenski sõnul on siis piirkonnas vähem inimesi, keda Vene relvajõududel oleks võimalus tappa.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 41030 (võrdlus eelmise päevaga + 200);

- tankid 1768 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 4011 (+7);

- lennukid 222 (+0);

- kopterid 190 (+0);

- suurtükisüsteemid 932 (+16);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 259 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 117 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 736 (+1);

- tiibraketid 174 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 2912 (+10);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 78 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski ja Krõvõi Rihi suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.