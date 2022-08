Lääneriigid on Vene nafta merekindlustuse lauskeelu pausile pannud

Kuna kardetakse üleilmset toornafta hinna tõusu, siis on pausile pandud varasem plaan lõpetada Vene naftalaevade kindlustamise keeld Ühendkuningriigis, vahendab Financial Times . Veel paar kuud tagasi teatas Euroopa Liit soovist selline keeld teoks teha, kuid enamus maailma merelaevade kindlustusturust asub Londonis.

Edasi on lükatud varasem plaan Vene lipu all sõitvatele laevadele Londoni Lloyd's kaudu merekindlustuse pakkumine keelata. Seega on lubatud mõned rahvusvahelised naftalaadungid, kuna vastasel juhul kardetakse üleilmset toornafta hinna tugevat tõusu.

Euroopa Liit teatas kaks kuud tagasi, et võetakse ette Vene naftalaevade kindlustamise üleilmne keeld. Sama oodati ka Ühendkuningriigi valitsuselt. Siiski pole briti valitsus samu meetmeid kasutusele võtnud, mistõttu sellise keelu efektiivsus on praegu madal, kuna London on rahvusvahelise merekindlustuse kese.

Brüssel otsustas juuli lõpus leevendada ka osasid Vene riigiettevõtete naftatehingute sanktsioone, kuna muretseti rahvusvahelise energiajulgeoleku pärast.

Ühine Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu merekindlustuse keeld Vene naftat kandvatele laevadele oleks kõige karmin ja laiaulatuslikum Vene nafta müügi piirang. Seeläbi ei saaks Vene naftaettevõtted enamust maailma naftatankereid kasutada.

USA ametiisikud on hoiatanud, et kohene üleilmne merekindlustuse keeld muudaks toornafta hinna üleilmselt kallimaks, kuna miljonid naftabarrelid Vene naftat oleks sellisel juhul turult eemaldatud.

Euroopa ja briti ametiisikud ütlesid Financial Timesile maikuus, et Ühendkuningriik on nõus Vene naftasaadetiste keeldu koordineerima Euroopa Liiduga.

Siiski brittide viimased juulis vastu võetud sanktsioonid Venemaa vastu keelavad ainult need Vene naftat tarnivad laevad, mis suunduvad Ühendkuningriiki. Seegi keeld jõustub alates 31. detsembrist. Briti ametiisikud kinnitasid üle, et see konkreetne keeld ei mõjuta teenuste pakkumist saadetistele, mis pärinevad Venemaalt ja suunduvad teistesse riikidesse.

Euroopa Liidu merekindlustuse keeld Vene naftat kandvatele jõustus 4. juunist ja kehtib siiani. Selle keelu alusel ei saa Euroopa Liidu ettevõtted kindlustada Vene naftat tarnivaid laevu. Sellegipoolest jätkuvad praegused lepingud kuni 5. detsembrini.

Euroopa Liit muutis ka enda sanktsioone, et taas lubada Euroopa ettevõtetel teha tehinguid Vene riigiettevõtetega nagu Rosneft eesmärgiga tarnida naftat väljapoole Euroopa Liitu.

USA presidendi administratsioon on samal ajal G7 grupi riikide formaadi raames püüdnud kokku leppida Vene nafta üleilmses hinnalaes. Ameeriklaste sõnul on Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu merekindlustuse sanktsioonid jätkuvalt töös, kuid USA soovib enne hinnalae erinevate riikide vahel kokku leppida.

USA president Joe Biden soovib enne novembrikuus toimuvaid vahevalimisi vähendada riigis kütuse hindasid.