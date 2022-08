Tallinna Jõe ja Pronksi tänav lähevad sügisest enam kui aastaks remonti

"Hange jõudis lõpule suve esimeses pooles. Praegu on ehitusleping töövõtja allkirjastamise ootel. Kui leping on allkirjastatud, toimub ka avakoosolek, millega pannakse paik täpne edasine graafik," rääkis Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Ehitus võtab aega 14 kuud ja sõltuvalt ajakavast alustatakse töödega augusti lõpus või septembri esimeses poole.

Sveti sõnul tulevad rekonstruktsioonitööd üsnagi mastaapsed. "Jõe ja Pronksi tänavate rekonstrueerimise käigus uuendatakse kogu tänavaruum. Sinna tekivad eraldatud rattateed, laiemad kõnniteed. Lisatakse juurde sinna ohtralt nii puid kui ka põõsaid ja tekivad nendel tänavatel ka ühistranspordipeatused, et tulevikus saaks olla uus ühistranspordiliin Pronksi ja Liivalaia tänavate suunas," märkis Svet.

Veel ei ole selge, kui laialt ja millal tänava uuendamine hakkab liiklust takistama, kuid Svet ütleb, et on plaanis ehitusega võimalikult paindlik olla.

"Kust see ehitus algab, kas Ahtri otsast või Tartu maantee poolsest otsast, me saame rääkida siis, kui leping ehitajaga on sõlmitud. Me püüame tagada, et tänavad oleksid võimalikult liigeldavad ka ehituse ajal, aga väiksema radade arvuga ja ajutiste kõnniteedega," rääkis Svet.

"Me pöörame väga palju tähelepanu sellele, et kõik liiklejad kaasa arvatud jalakäijad ja jalgratturid saaksid nendel tänavatel ehituse ajal maksimaalselt liikuda. Kui mõni tänavalõik on ehitatud, ei hakka me ootama terve objekti valmimist, vaid püüame sinna liikluse lasta kohe, kui see on füüsiliselt võimalik," ütles Svet.

Kui algselt plaanis linn ehitusega alustada veel selle aasta kevadel ja maksta tööde eest kokku kaheksa miljonit eurot, siis Sveti sõnul lükkus ajagraafik edasi ning maksumus suurenes Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse. Nüüd tuleb linnal tänavate uuendamise eest maksta 11,5 miljonit eurot.