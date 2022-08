Kannik: Kosovo - Serbia piiril juhtunu pole harukordne

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik kinnitas, et pühapäeva õhtul Kosovo ja Serbia piiril juhtunu polnud midagi uut, kuid sõda Ukrainas on lisanud olukorrale pinget.

Kosovo põhjaosas blokeeriti pühapäeva õhtul teid, et protestida Kosovo uue korra vastu, mille järgi oleks pidanud serblased riigis vahetama oma autodel Serbia numbrimärgid välja Kosovo omade vastu. Pärast konsultatsioone USA ja Euroopa Liiduga otsustas Kosovo korra jõustumise kuu võrra edasi lükata.

Indrek Kannik märkis "Ringvaates", et olukord piirkonnas pole praegu nii pingeline kui esialgu meediast võis tunduda. Ta tõdes, et sõda Ukrainas võib olla lisanud pinget ka sellele olukorrale.

"Selliseid olukordi on Kosovo - Serbia piirialadel või Põhja-Kosovos, mis on enamikus serblastega asustatud, varemgi ette tulnud, et teid on blokeeritud. See pole päris uus," rääkis Kannik.

Siiski tuleks Kanniku hinnangul sealsel olukorral silma peal hoida, sest võimalik plahvatusoht on olemas.

"Mulle ei tundu, et kumbki osapool reaalselt sõda sooviks. Lisaks on seal ligi 4000 NATO sõdurit, mis on arvestatav jõud, märgatavalt rohkem kui Eestis praegu liitlaste sõdureid. Ma arvan, et mõlemad riigid peavad oma Euroopa Liidu edasist integratsiooni oluliseks, nii et ma seda pigem praegu ei usu," rääkis ta.

Kosovo valitsus on õigustanud Serbia numbrimärkide keeldu vastulöögina Serbia otsusele mitte lubada oma riiki Kosovo numbrimärgiga autosid.

Kosovo kuulutas end Serbiast iseseisvaks 2008. aastal, kümme aastat pärast 13 000 elu nõudnud sõda. Kosovo elanikkonnast moodustavad 90 protsenti etnilised albaanlased. Belgrad pole aga Kosovo iseseisvust tunnustanud. Kosovo iseseisvust tunnustavad USA, Suurbritannia ja EL.