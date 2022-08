Läti minister: Eesti ja Leedu LNG-terminali ning Läti hoidlaga elame talve üle

Eestisse rajatav LNG-terminal on oluline kogu regiooni energiajulgeoleku jaoks, ütles Läti majandusminister Ilze Indriksone Paldiskis. Terminaliehitus on graafikus ning see peaks valmima novembri lõpuks.

Indriksone kinnitusel ootavad lätlased Paldiski LNG-terminali valmimist, sest siis saavad nad oma gaasivoolu tasakaalustada Klaipeda ja Paldiski LNG-terminali vahel.

Kuna märkimisväärne osa Eesti gaasivarudest paikneb Lätis Inčukalnsi maagaasihoidlas, uuris "Aktuaalne kaamera", kuidas on garanteeritud, et riigid keerulistes oludes taas piire ning kaupade, sealhulgas gaasi liikumist kinni ei pane nagu juhtus koroonakriisi ajal. Läti majandusminister ütles, et nende solidaarsusele võib loota ning selleks on sõlmitud Eesti ja Leeduga ka solidaarsuslepped.

"Gaasiga varustamisel loodame väga koostööle – Leedus juba on terminal, nüüd valmib terminal ka Eestis ja meil, Lätis on Inčukalnsi gaasihoidla. Usun, et võime sel moel edukalt üle elada järgmise kütteperioodi rasked ajad. Võib-olla kolme aasta pärast oleme kõik märksa paremas olukorras ja hinnatase vastab meie majanduse ootustele," rääkis Indriksone.

Alexela ja Infortari tööde lõplik tähtaeg Paldiskis on 30. oktoober, Eleringil 30. november. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on Eesti siis valmis LNG ujuvterminali vastu võtma.

"Täna ainuke ujuvterminal, mis on väljendanud huvi siin ennast haalata, on laev, mis on renditud Gasgrid Finlandi poolt ehk siis Soome süsteemihalduri poolt omatava tütarettevõtja poolt. Ja meil on soomlastega olnud kokkulepe algusest peale, et see laev tuleb kõigepealt sinna, kus vastuvõtuvõimekus saab kõigepealt valmis," rääkis Eleringi juht Taavi Veskimägi.

Ta lisas, et ehituse käigus võib ootamatusi tulla ette nii siin kui ka sealpool Soome lahte.

"Meie nägemuses tegelikult on tulevikus nii, et see terminal põhimõtteliselt koosnebki kahest vastuvõtuvõimekusest – üks siin, teine Soomes. Siis turuosalisi ja kliente ei peagi tegelikult huvitama, kus see ujuvterminal täpselt seisab, kas siin või Soome pool Soome lahte, kuna siin vahel on tegelikult Balticconnectori gaasitoru ja me saame gaasi mõlemalt pool vastu võtta," rääkis Veskimägi.

Alexela näeb Eesti poolel siiski eelist, miks laev peaks just siin paiknema.

"Kui soomlased saavad oma vastuvõtuvõimekuse ka välja, siis ma loodan, et küsimus, kus seisab ujuvterminal, lahendatakse selle järgi, kus on see majanduslikult mõistlikum. /.../ Me oleme siiski veendunud, et navigatsioonilistel tingimustel me oleme konkurentsivõimelised soomlastega võrreldes. /.../ Navigatsiooniliste tingimuste tõttu, sest siin, selle kai äärde saavad suured LNG-laevad tulla ilma jääklassita ka talvel," selgitas Alexela juhatuse liige Marti Hääl.