USA senat kiitis heaks Soome ja Rootsi ühinemise NATO-ga

"See ajalooline hääletus saadab olulise signaali USA järjepidevast ja mõlema partei toetusega pühendumisest NATO-le ning kindlustab, et meie allianss on valmis tegelema tänaste ja homsete väljakutsetega," ütles president Joe Biden pärast hääletust tehtud avalduses.

USA senaatorid väljendasid oma tugevat toetust Soome ja Rootsi vastuvõtmisele kaitseallianssi, öeldes, et kaks riiki juba tegutsevad tihedas koostöös NATO-ga. Riikide NATO-sse vastuvõtmise otsus nõudis senati kahekolmandikulist enamust.

Otsuse vastu hääletas vabariiklasest senaator Josh Hawley, vabariiklane Rand Paul jäi erapooletuks.

USA Kongressi alamkoda, esindajatekoda hääletas Soome ja Rootsi vastuvõtmise poolt juba juuli keskel.

Itaalia ratifitseeris Soome ja Rootsi NATO-sse võtmise

Kolmapäeval andis ka Itaalia parlament oma lõpliku heakskiidu Soome ja Rootsi vastuvõtmisele.

Itaalia senat toetas häältega 202 poolt ja 13 vastu kahe uue riigi võtmis allianssi. Teisipäeval oli parlamendi alamkoda suure häälteenamusega toetanud Soome ja Rootsi vastuvõtmist.

Kahe uue riigi vastuvõtmise peavad ratifitseerima kõik 30 NATO liikmesmaad.