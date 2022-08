USA sõjalaev Gunston Hall tegi visiidi Tallinna sadamasse

Tallinna Vanasadama kail sildunud Ameerika Ühendriikide dessantlaev USS Gunston Hall kuulub kolme laevaga dessantvalmidusüksusesse Kearsarge. Gunston Halli saabumine Tallinnasse tähistab kolme laeva ühinemist Läänemeres - lipulaev USS Kearsarge on neil päevil visiidil Helsingis, USS Arlington aga külastab Stockholmi. Kolme riigi üheaegse külastuse eesmärk on näidata koostöövalmidust säilitamaks turvalisus ja stabiilsus Läänemere piirkonnas.

Merejalaväelase Edward J Roszkowksi sõnul on nad olnud Taanis, Norras, Rootsis ja Soomes. "See pole USA mereväe suurimaid laevasid, pigem on see keskmise suurusega alus. Laeva meeskonda kuulub 300-700 inimest, olenevalt vajadusest," rääkis ta.

Dessantlaev Gunston Hall on Eestis teistkordselt sel aastal. Laev ja merejalaväelased osalesid ka kevadisel suurõppusel Siil Saaremaal. Gunston Hall on ligi 200 meetrit pikk maabumislaev, mille pardal on kopteritekk ja kaks suurt kraanat.

"Nende kraanade abil saab laevu remontida, kui oleme merel, et need seejärel tagasi võitlusse saata. Laeva teine ülesanne on merejalaväelasi maale toimetada.

Meil on LCU ehk teine maabumise alus pardal. Selle laeva eesmärk

on merejalaväelasi maale viia," rääkis leitnant Matt Neal.

Matt Neal'i seob Eestiga ka isiklik side. "Mu emapoolne esivanem on pärit Leedust. Ta abiellus eestlasega ja 1910. aastal nad emigreerusid Ameerika Ühendriikidesse. Huvitaval kombel on meil pardal päris mitu meeskonnaliiget, kaasa arvatud meie kapten, kelle juured on Läänemere aladelt," rääkis Neal.

Sõpruse märgiks kinkis leitnant Neal ajakirjanikele koos meremehe käepigistusega traditsioonilise laeva märgi.