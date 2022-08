Ukraina: Vene raketitabamus oli 10-20 meetri kaugusel tuumajäätmetest

Oluline 8. augustil kell 18.14:

- Ukraina: Vene raketitabamus oli 10-20 kaugusel tuumajäätmetest;

- Ukraina tabas Vene palgamõrvarid;

- Soome saadab 20 instruktorit Ühendkuningriiki Ukraina sõdureid välja õpetama;

- Mõkolajivis ja Bahmutis leiti Vene agente;

- Ukraina valitsus esitas IMF-ile ametliku taotluse aasta lõpus uue abiprogrammi saamiseks;

- Zaporižžja oblastis kuulutati välja referendum "Venemaaga taasühinemiseks";

- Ukraina kaudtuli tabas taas Antonivka ja Kahovski sildu;

- ISW: Vene okupatsiooniväed kiirendavad võltsreferendumite korraldamist;

- Venemaa jätkab Vinnõtsja pommitamist;

- Venemaa on kaotanud vähemalt viis tuhat sõjakõlbulikku ühikut sõjatehnikat;

- Ukraina võimud vahistasid Bahmutis reeturid, kes aitasid Venemaa sõjaväelasi;

- London: Venemaa kasutab suure tõenäosusega Ukrainas jalaväemiine;

- Kiiev: Ukraina relvajõud pommitasid kahte silda, mis asuvad Hersoni oblastis;

- Ukraina: HIMARS-i raketid tapsid Melitopolis umbes 100 Vene sõdurit;

- Ukraina jätkab Venemaa laskemoonaladude pommitamist;

- CNN: senaatorid Graham ja Blumenthal toetavad Venemaa kuulutamist terrorismi riiklikuks toetajaks;

- Venemaa kaotas ööpäevaga 140 sõdurit. Kokku on Vene jõud kaotanud Ukrainas ukrainlaste hinnangul 42340 sõdurit.

Ukraina: Vene raketitabamus oli 10-20 kaugusel tuumajäätmetest

Ukraina riikliku energiaettevõtte Energoatom juht Petro Kotin ütles Ukraina televisioonile, et Vene raketirünnak Zaporižžja tuumajaamale oli 10-20 meetri kaugusel tuumajäätmetest. Nende tabamisel oleks oleks toimunud radiatsiooniõnnetus.

Kotini hinnangul oleks ühe tuumajäätmete konteineri tabamine kohaliku taseme õnnetus, kuid kahe või kolme konteineri tabamisel oleks mõjutatud ala palju suurem.

Energoatomi juhi sõnul katkesid rünnakus elektrijaama kommunikatsiooniühendused hüdroelektrijaama ja Ukraina elektrivõrguga. Praegu seob Zaporižžja tuumajaama Ukraina elektrivõrguga ainult üks kommunikatsiooniliin ja kui see katkeb, siis lülitub jaam välja.

Kotini sõnul tuleb Vene väed jaamast minema ajada ning tuumajama territooriumist teha demiliariseeritud tsoon. Kotini sõnul on tuumajaama kompleksi territooriumil ligikaudu 500 sõdurit ja 50 rasketehnika ühikut.

Ukraina suursaadik Jevhenii Tsõmbaliuk, kes esindab Ukrainat rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) juures Viinis, ütles ajakirjanikele esmaspäeval, et Ukraina tahab Zaporižžja tuumajaama rahvusvahelist vaatlusmeeskonda, mida veaks eest suure tõenäosusega IAEA ja kuhu oleks kaasatud ka ÜRO.

Diplomaadi sõnul soovivad nad järelevalvemissiooni Zaporižžja tuumajaamakompleksi juba käesoleva kuu raames. Vene pool on näidanud üles esmast valmidust IAEA missiooni lubamiseks.

Viinis paiknev Ukraina suursaadik mõistis ka hukka Vene poole eksitavad väited seoses tuumajaamaga.

Suursaadik kutsus ülesse kehtestama Vene tuumatööstusele eraldi sanktsioonid ning suursaadiku sõnul arutas Ukraina president Volodõmõr Zelenski selliseid meetmeid ka Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga.

Tsõmbaliuki sõnul hoiustavad Vene väed okupeeritud Zaporižžja tuumajaama kompleksis nii raskerelvastust kui ka lõhkekehi.

Diplomaadi sõnul ei oleks võimalik õnnetus tuumajaamas 40-50 kilomeetri ulatuses võrreldav isegi Tšornobõli või Fukushima tuumaõnnetustega.

Venemaa teatas pühapäeval, et Ukraina väed pommitasid Zaporižžja tuumajaama, mille käigus tuumajaama elektriliinid said kahjustada ning jaam pidi oma elektri tootmist vähendama. Kiievi teatel ründasid Zaporižžja tuumajaamad hoopis Vene väed ise. Ukraina Energoatom teatas pühapäeval, et nädalavahetusel toimunud rünnakus sai kaks tuumajaama töötajat haavata.

Zaporižžja tuumajaam on Euroopa suurim. Vene väed vallutasid tuumajaama märtsi alguses, kuid jaama hoiavad töös Ukraina spetsialistid.

Ukraina tabas Vene palgamõrvarid

Ukraina eriteenistus SBU teatas Vene eriteenistuse GRU tapjate tabamisest, kellele oli antud ülesanne likvideerida Ukraina kaitseminister, Ukraina luurejuht ja üks tuntud Ukraina ühiskonnategelane, kelle nime ei avaldatud.

Iga sihtmärgi tapmise eest oli Vene vahendajate poolt palgamõrtsukatele lubatud 100 000 kuni 150 000 dollarit. Moskva koordinaator otsis sobivat mõrtsukat Ukraina kriminaalide seast, kellele lubati alguses ühe Ukraina sõduri tapmise eest 5000 dollarit. See oli proovitöö peale mida avaldati tegelikud sihtmärgid.

Soome saadab 20 instruktorit Ühendkuningriiki Ukraina sõdureid välja õpetama

Soome kaitseministeerium teatas, et ka Soome saadab 20 instruktorit Ühendkuningriiki appi Ukraina sõdureid välja õpetama.

Ukraina sõdurite väljaõpet juhib Ühendkuningriik. Eesmärk on välja õpetada 10 000 Ukraina sõdurit.

Less than 2 weeks ago these men were civilians. Some day they will be again. But right now they are training to be ready for combat on the front line.



Ukrainian soldiers have been taking part in UK-led military programmes up and down the country.pic.twitter.com/Hyf3jzEwTD