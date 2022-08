Tanel Kiigest tõotab saada Tallinna abilinnapea

"Vastab tõele, et ma küsisin Tanelilt täna, mida ta arvab, ja ta ütles, et hakkab mõtlema," kinnitas Kõlvart Delfile.

Juhul, kui Kiik otsustab ettepaneku vastu võtta, siis saab temast uus abilinnapea Andrei Novikovi asemel. Novikov lahkus Keskerakonnast nädala eest ja teatas, et suundub augusti keskpaigast Tallinna Linnatranspordi AS-i juhatuse liikmeks.

Kõlvart ütles, et sel nädalal arutavad nad teemat Kiigega edasi. "Vaatasin, kes meil saaks erakonnas juhikohal töötada, kellel oleks kogemus olemas, ja siis tekkiski selline mõte teha Tanelile see ettepanek," lisas ta.

Kiik ise tunnistas Delfile, et tal tõepoolest oli reedel selline vestlus linnapea ja erakonna esimehega ning järgmisel nädalal arutatakse küsimust edasi.

"Eks tuleb rahulikult läbi arutada, mis on need ülesanded ja väljakutsed linnasüsteemis, abilinnapea koht on vastutusrikas positsioon. Anname teada, kui on reaalne otsus sel teemal langetatud," ütles Kiik.

Kiik lisas, et tööalaselt on erinevaid ettepanekuid tulnud nii poliitilises plaanis kui ka erasektorist, kuid tema eelistus on jätkata poliitikas.

Tallinnas on võimul Keskerakonna ja sotsiaaldemokraatide koalitsioon.