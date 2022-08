Pariis tahab riigist välja saata imaami ja võib seetõttu muuta seadust

Prantsuse siseminister Gerald Darmanin kirjeldas imaam Hassan Iquiousseni kui Prantsusmaa vaenlast, kellel pole riigis enam kohta, vahendas The Times.

Iquioussenil on Maroko kodakondsus, kuid ta on kogu oma elu elanud Prantsusmaal. Tal on seal viis last ja 15 lapselast. Macron väidab, et islamistid eiravad Prantsuse seadusi ja väärtusi.

Darmanin teatas Iquiousseni väljasaatmisest eelmisel nädalal. Siiski otsustas Pariisi halduskohus, et imaami väljsaatmine rikuks Iquiousseni õigust era- ja pereelule. Imaami kohtuvõit tekitas piinlikkust Macroni kabinetile. Darmanin esitas seetõttu kaebuse Prantsusmaa kõrgeimale halduskohtule.

Darmanin ütles, et kui väljasaatmine heaks kiidetakse, kiidavad selle heaks "kõik prantslased". Kui seda heaks ei kiideta, siis muudab ta aga seadust, et Iquiousseni saaks ikkagi välja saata, vahendas The Times.

"See imaam kasutab antisemiitlikku kõnepruuki. Ta eitab meeste ja naiste võrdõiguslikkust. Ta eitab genotsiide. Vabariigi vaenlastel pole vabariigis kohta," ütles Darmanin.

Eelmisel nädalal Pariisi kohtus toimunud istungil viitasid prokurörid Iquiousseni 2003. ja 2004. aastal tehtud avaldustele, milles ta kirjeldas juute kui ahneid liigkasuvõtjaid. Iquioussen väitis, et sionistid leppisid kokku Hitleriga, et sundida juute Saksamaalt lahkuma.

Iquiousseni toetajad väidavad aga, et tema kommentaarid olid kontekstist välja rebitud.

"Olen kuulnud tema kõnesid. Ta on alati kutsunud oma kaaskodanikke üles jääma rahulikuks ja sallivaks," ütles Iquiousseni toetaja Abdelwaheb Nbahedda.