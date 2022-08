Soome riigi gaasifirma Gasum impordib jätkuvalt Vene maagaasi

Soome riiklik gaasiettevõte Gasum ostab arvestatava koguse veeldatud maagaasi Vene ettevõttelt Novatek, millest neljandik (23,5 protsenti) kuulub Soome-Vene topeltkodanikule Gennadi Timtšenkole. Novateki suuromanik on ka Vladimir Putini siseringi kuuluv Leonid Mikhelson, kellele kuulub ettevõttest 15 protsenti.

Timtšenko on olnud alates 2014. aastast USA sanktsioonide all ning alates 2022. aasta märtsikuust on mees ka Euroopa Liidu sanktsioonide all.

Mikhelsoni on sanktsioonide alla pannud Ühendkuningriik ja Kanada.

Venemaa riiklik gaasiettevõtte Gazprom lõpetas gaasitarned torusid pidi Soomele maikuus, kuna Gasum ei olnud nõus uute tarnenõuetega.

Soome leht Italehti teatas juba maikuus, et Gasum jätkas samas LNG-tarneid.

Euroopa Liidu sanktsioonide kohaselt on igasugune LNG tarnimisega seotud tehnoloogia eksport Venemaale keelatud, kuid veeldatud maagaasi enda import ei ole sanktsioonide alla pandud.

Soome euroopa asjade ministri Tytti Tuppuraineni sõnul peab Vene päritolu veeldatud maagaasi import Soome lõppema. Selline olevat ministri sõnul ka Soome riigi ootus riiklikule gaasiettevõttele.

Gasumi jaoks on olukord keeruline, kuna neil on LNG impordiks pikaajaline leping Vene Gazpromiga. Lepingu ühepoolne lõpetamine võimaldaks Gazpromil nõuda Gasumilt arvestatavas määras kahjutasu.