Lukoili välisvarad ostab Gunvor

"Lukoil teatab, et on saanud Gunvor Group Ltd.-lt pakkumise Lukoil International GmbH ostmiseks," teatas ettevõte oma kodulehel. Lukoil International GmbH on 100-protsendiliselt Lukoilile kuuluv tütarfirma, mis omab Lukoili grupi rahvusvahelisi varasid.

Tehingu põhitingimused on poolte vahel kokku lepitud, lisas Lukoil, märkides, et võttis pakkumise vastu ja kohustus sellega mitte pidama läbirääkimisi teiste potentsiaalsete ostjatega.

Siduva tehingulepingu sõlmimine sõltub eeltingimuste täitmisest, sealhulgas USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroolt (OFAC) loa saamisest ostjale, samuti muudest kohaldatavatest litsentsidest, lubadest ja volitustest teistes kohaldatavates jurisdiktsioonides, märkis Lukoil oma pressiteates. Vajadusel plaanivad pooled taotleda olemasoleva OFAC-i litsentsi pikendamist ja täiendavaid litsentse, et tagada rahvusvaheliste varade ja nende pangateenuste katkematu toimimine kuni tehingu lõpuleviimiseni.

"Lukoil International GmbH müük on tingitud mõnede riikide poolt ettevõtte ja selle tütarettevõtete suhtes kehtestatud piiravatest meetmetest," selgitas Lukoil.

Lukoili ja Venemaa suurim energiaettevõte Rosneft sattus oktoobri teises pooles surve alla, kui Ühendkuningriik 15. oktoobril ja USA 22. oktoobril kehtestasid neile sanktsioonid, mis muudavad väga keeruliseks nende senise tegevuse nafta ja gaasi müümisel välisturgudele.

Gunvor Group Ltd on Küprosel registreeritud rahvusvaheline energiakandjatega kauplev ettevõte, mille peamine kaubanduskontor asub Šveitsis Genfis. Ettevõttel on kauplemisbürood ka Singapuris, Houstonis, Stamfordis, Londonis, Calgarys ja Dubais ning esinduste võrgustik üle kogu maailma.

Ettevõte tegutseb nafta ja muude energiatoodete kaubanduse, transpordi ja ladustamisega ning investeerib naftaterminalidesse ja sadamatesse. Selle tegevus hõlmab toornafta ja naftatoodete kauplemisega ning turule tarnimisega tankeritega ja torujuhtmete kaudu.

2000. aastal asutatud ettevõte on maailmas suuruselt neljas toornaftaga kaupleja pärast Glencore'i, Vitoli ja Trafigurat.

Suurema osa oma toornaftast saab Gunvor USA-st, aga samuti kaupleb ta Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika naftatoodetega ning tegutseb kõigil mandritel.

Wikipedia andmeil on Gunvor lõpetanud Venemaa toornaftaga kauplemise ja tegeleb vaid väga väikese koguse, mõnekümne tuhande tonni mahus Venemaa naftatoodetega, mis on kooskõlas rahvusvaheliste majandussanktsioonidega.

Gunvori suuromanik oli kuni lääne sanktsioonide alla panekuni 2014. aastal Vene oligarh Gennadi Timtšenko, kes müüs siis oma osaluse teisele kaasasutajale Torbjörn Törnqvistiga. Miljardär Timtšenkot peetakse Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile lähedaseks isikuks.