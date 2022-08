Sõja 168. päev: Kiiev lubas Krimmi poolsaare vabastada

Oluline 10. augustil kell 22.45:

- Venemeelsete separatistide väitel sisenesid nad Soledari asulasse ja Bahmuti äärelinna, kus käivad lahingud;

- Ukraina õhuväe teatel kaotas Venemaa Krimmi lennuvälja rünnakus 10 lennukit;

- RUSI mõttekoja ekspert: Ukrainal on kõige raskem tagasi võtta Krimmi poolsaart;

- Ukraina rahvuskaart teatas Vene lennuki allatulistamisest;

- Vene rünnakus Bahmutile hukkus vähemalt 7 inimest;

- G7 välisministrid nõuavad Venemaalt Zaporižžja tuumajaama kontrolli andmist Ukraina võimudele;

- Ukraina sõnul ei saa Vene väed enam kasutada Krimmi raudteeühendust Lõuna-Ukrainaga;

- Ukrainasse jõudsid neli Saksa Gepard õhutõrjetanki;

- Maršenko: Ukraina peab Hersoni 2022. aasta lõpuks vabastama;

- Ukraina kahjustas tõsiselt Kahovka silda;

- Telefonikõne järgi käskis Vene ohvitser alluvatel tsiviilisikute pihta tulistada;

- Zelenski: sõda peab lõppema Krimmi vabastamisega;

- ISW: Venemaa jätkab rünnakuid Donbassis;

- Ukraina: Venemaa jätkab Sumõ ja Zaporižžja pommitamist;

- USA annab Ukrainale demineerimistöödeks 89 miljonit dollarit;

- Ukraina: Venemaa rünnaku tõttu hukkus Dnipropetrovski oblastis 11 inimest;

- Taani saadab Suurbritanniasse Ukraina sõdureid koolitama sõjalised instruktorid;

- Biden allkirjastas Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise dokumendid.

Separatistide väitel sisenesid nad Bahmutisse ja Soledari

Venemeelsed separatistid väitsid kolmapäeval, et sisenesid Donetski oblastis Bahmuti linna ja Soledari.

"Praegu me sisenesime Soledari ja Artemivski (ukraina keeles Bahmut) linna piirile, tööstusalale, kus lahingud käivad," ütles Donetski nn rahvavabariigi võitlejate pressiesindaja Vene meediale.

Tema väitel piiravad separatistide jõud Avdijivkat, kuid sinna veel siseneda ei kavatseta. "Need Ukraina sõdurid, kes jäävad linna, võetakse kinni või surevad. Sest valik on nende: jääda ellu või surra," ütles ta.

Varem kolmapäeval ütlesid Ukraina jõud, et nad tõrjusid Vene vägede rünnakud Bahmuti ja Avdijivka juures.

Ukraina õhuväe teatel kaotas Venemaa Krimmi lennuvälja rünnakus 10 lennukit

Ukraina õhuväe esindaja Jurii Ignati sõnul olid Novofedorivka lennuvälja plahvatuste toimumise ajal Vene õhuväe lennukid valmis õhku tõusma.

Ignati sõnul lendab Vene õhuvägi pidevalt õhupatrulle Mustal merel peale Maosaare kaotust Ukraina vägedele, vahendas Ukraina ajaleht Ukrainska Pravda.

Krimmis on Ignati sõnul kokku viis lennuvälja, millelt Vene lennukid saavad õhku tõusta ning Ukraina pihta rakette tulistada.

Ignati hinnangul on plahvatuse videotest selgelt näha, et plahvatas laskemoonaladu.

Krimmi lennujaama rünnaku osas tõi Ukraina presidendi nõunik Oleksii Arestovitš välja, et rünnaku ajal oli lennuväljal Vene ettevõtte Sukhoi toodetud 13 Su-30SM ja 12 Su-24MR lennukit, kuus helikopterit ja üks transpordilennuk Il76.

Arestovitši lubas, et lähipäevil tuleb veel sõjalisi rünnakuid Krimmis asuvate sõjaliste sihtmärkide pihta.

Praegu ei ole veel lõpuni selge kui palju lennukeid ja mil määral rünnakus kas hävisid või said kahjustada.

Ukraina peastaabi hommikuses ülevaates märgiti ära üheksa Vene lennuki kaotus.

Washington Postiga suhelnud Ukraina ametniku sõnul toimusid teisipäeval Krimmi lennuväljal plahvatused Ukraina eriüksuste tegevuse tagajärjel. Lehega suhelnud USA ametniku sõnul ei tehtud rünnakut relvaga, mille oleks andud USA.

Venemaa poolt okupeeritud Novofedorivka lennuväljal toimusid suured plahvatused Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

RUSI mõttekoja ekspert: Ukrainal on kõige raskem tagasi võtta Krimmi poolsaart

BBC suhtles RUSI (Royal United Services Institute) mõttekoja eksperdi Justin Bronkiga, kelle hinnangul on Krimmi tagasivallutamine eriti keeruline kuna poolsaart ühendab Ukrainaga maakitsus, mis on väga lage ja tasase maastikuga.

Maakitsusel oleks Vene vägedel lihtne poolsaart kaitsta. Senikaua kuni Kertši väina sild okupeeritud Krimmi poolsaare ja Venemaa vahel on terve, siis saab Venemaa Krimmi tuua juurde vägesid, moona ja varustust.

Ukraina rahvuskaart teatas Vene lennuki allatulistamisest

Ukraina rahvuskaart postitas sotsiaalmeedias, et üks nende sõdur tulistas IGLA lühimaa õhutõrjerelvaga alla Vene Su-25 ründelennuki.

Vene rünnakus Bahmutile hukkus vähemalt 7 inimest

Ukraina prokuratuur teatas sotsiaalmeedias, et Vene rünnakus Donetsksis asuva Bahmuti pihta hukkus seitse inimest. Veel kuus inimest sai viga kas maamiinide või pommifragmentide tõttu.

Ukraina sõnul pommitasid Vene väed Ukraina asulaid okupeeritud Zaporižžja tuumajaama lähistelt. Ukraina presidendi büroo juht Andrii Jermak ütles, et Venemaa ründab karistamatult Zaporižžja tuumajaama territooriumilt, kuna nad teavad, et Ukraina vasturünnakud oleksid tuumaohutuse mõttes riskantsed.

G7 nõuab Venemaalt Zaporižžja tuumajaama Ukrainale tagastamist

G7 riikide välisministrid kutsuvad Venemaad üles andma kohe kontroll Zaporižžja tuumajaama üle tagasi Ukraina võimudele.

"Me nõuame, et Venemaa annaks viivitamatult kontrolli Zaporižžja tuumajaama ning kõik Ukraina rahvusvaheliselt tunnustatud piirides olevad tuumarajatised tagasi nende õiguspärasele suveräänsele omanikule, Ukrainale, et tagada nende turvaline ja ohutu tegevus. Zaporižžja tuumajaama Ukraina töötajad peavad saama täita oma kohustusi ilma ähvarduste või survestamiseta. Venemaa jätkuv kontroll tuumajaama üle ohustab regiooni," seisis ministrite teates.

G7 nõuab ka rahvusvahelise aatomienergia agentuuri esindajate ohutut ligipääsu Ukraina tuumarajatistesse, et nad saaksid sekkumata suhelda jaamade töötajatega.

UKraina võimude teatel on Vene väed viimastel päevadel pommitanud Zaporižžja tuumajaama lähedasi alasid.

Ukraina sõnul ei saa Vene väed enam kasutada Krimmi raudteeühendust Lõuna-Ukrainaga

Ukraina Hersoni regiooni juhi nõuniku Serhii Khlani sõnul ei saa Vene väed enam kasutada Krimmi ja Lõuna-Ukraina vahel olevat raudteeühendust.

Khlan selgitas, et katkenud on raudteeliin, mis kulgeb Krimmist läbi Kalanšaki, Brõlivka ja Oleshkõ Hersoni linna. Khlan täpsustas, et teine raudteeliin läheb Krimmist ida poole läbi Melitopoli.

Eile ründasid Ukraina väed Henišeski piirkonda.

Ukrainasse jõudsid neli Saksa Gepard õhutõrjetanki

Saksamaa on varem Ukrainale andnud kokku 12 Gepard õhutõrjetanki. Nüüd andis Saksamaa juurde neli sellist masinat.

Saksamaa kavatseb Ukrainasse saata veel 18 Gepard masina. Lisaks saadab Saksamaa Ukrainale ka 49 000 padrunit Gepardiga kasutamiseks ning kolm soomusmasinate päästetanki.

Maršenko: Ukraina peab Hersoni 2022. aasta lõpuks vabastama

Ukraina kindralmajori Dmõtro Maršenko sõnul suudetakse Hersoni oblast kindlast aasta lõpuks vabastada, vahendab Ukrainska Pravda.

Maršenko ei maininud millal Ukraina vastupealetung peale hakkab. Maršenko sõnul tuleb lääne relvaabi Ukrainale väikeste kogustes ning selle tõttu on vastupealetungi keeruline ette võtta, kuid sõjaväelane uskus, et kui Ukraina saab kõik vajalikud relvad, siis saab Ukraina relvajõudude rünnak olema väga kiire.

Maršenko sõnul saab sõja võitu tähistada järgmise aasta kevadel.

Ukraina kahjustas tõsiselt Kahovka silda

Hersoni oblasti administratsioon andis teada, et üle Dnepri jõe minev Kahovka sild ei ole enam kasutuskõlbulik. Tegemist on teise sillaga, mida Ukraina väed hiljuti on kahjustanud Hersoni oblastis.

Telefonikõne järgi käskis Vene ohvitser alluvatel tsiviilisikute pihta tulistada

Ukraina eriteenistus SBU avaldas järjekordse telefonikõne, mille Vene sõdurid on omavahel teinud Ukraina pinnal. Kõnest selgub, et Vene ohvitser Anton Struev andis oma alluvatele käsu märtsis Kiievi oblastis tulistada Ukraina tsiviilisikute pihta, vahendab Ukrainska Pravda.

Ukraina prokuratuuri teatel on Struevi suhtes in absentia (toim. tema puudumisel) algatatud juurdlus, kuna tema korraldusel terroriseeriti kohalikku tsiviilelanikkonda.

Venelased alustasid väljaõpet Iraani droonidega

USA allikad kinnitasid CNN-le, et tõenäoliselt alustasid Vene sõdurid väljaõpet Iraani droonidega. Varasemalt levisid meedias väited, et Venemaa kavatseb Iraanilt droone osta.

CNN teatas juulis, et Vene delegatsioon külastas juunis kaks korda Iraanis asuvat lennuvälja ründedroonide võimekuse hindamiseks.

Zelenski: sõda peab lõppema Krimmi vabastamisega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa sõda Ukraina vastu algas Krimmi okupeerimisega ja peab lõppema selle vabastamisega. Teisipäeva õhtul toimusid Krimmis asuva Venemaa sõjaväe lennuväljal suured plahvatused.

"Venemaa on muutnud meie poolsaare, mis on alati olnud ja saab olema üks Euroopa parimaid kohti, Euroopa üheks ohtlikumaks kohaks. Venemaa tõi Krimmi repressioonid, keskkonnaprobleemid ja sõja," ütles Zelenski.

Zelenski sõnul on veel võimatu öelda, millal toimub Krimmi poolsaare vabastamine.

Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Ukraina ei võta plahvatuste eest vastutust. Podoljak vihjas, et plahvatustega võisid seotud olla hoopis partisanid.

Ukraina: Venemaa rünnaku tõttu hukkus Dnipropetrovski oblastis 13 inimest

Ukraina ametnikud teatasid, et Dnipropetrovski oblastis Nikopoli rajoonis sai öösel Venemaa pommitamise tõttu surma 13 inimest ja haavata 13 inimest, vahendas The Guardian.

Dnipropetrovski võimude teatel said rünnakus kahjustada elumajad ja kuni tuhat inimest on ilma gaasita.

ISW: Venemaa jätkab rünnakuid Donbassis

Sõjauuringute instituudi (ISW) teatel jätkasid Vene väed piiratud rünnakuid Siverski piirkonnas. Ukraina suurtükivägi sundis Vene väed taganema Spirne piirkonnas, mis asub 13 kilomeetrit Siverskist eemal.

Vene väed jätkasid rünnakuid ka Bahmuti piirkonnas. Venemaa proovib jätkuvalt saavutada kontrolli Soledari asula üle, mis asub Bahmutist põhjas.Samuti jätkavad Vene väed rünnakuid Donetski linna piirkonnas.

Ukraina: Venemaa jätkab Sumõ ja Zaporižžja pommitamist

Sumõ oblasti kuberner teatas, et Venemaa pommitamiste tõttu viidi haiglasse kaks inimest. Zaporižžja kuberner teatas, et piirkonnas oli kuulda plahvatusi. Kuberneri sõnul pommitasid piirkonda Venemaa sõjalennukid.

London: Venemaa lõi Ukraina sõja jaoks uue maavägede üksuse

Suurbritannia kaitseministeerium teatas, et Nižni Novgorodi oblastis Mulinos paikneb 3. armeekorpus. Sellega tohivad liituda mehed, kes on kuni 50-aastased ja kellelt nõutakse ainult põhiharidust.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 August 2022



Find out more about the UK government's response:



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 10, 2022

Taani saadab Suurbritanniasse Ukraina sõdureid koolitama sõjalised instruktorid

"Taani saadab lühikese aja jooksul 130 sõjaväeinstruktorit Briti väljaõppeprojekti," ütles Taani kaitseminister Morten Bodskov.

Varasemalt on sõjaliste instruktorite saatmisest teatanud Rootsi ja Soome.

USA annab Ukrainale demineerimistöödeks 89 miljonit dollarit

USA välisministeerium teatas, et selle rahastamisega toetatakse 100 demineerimismeeskonda ja tugevdab Ukraina demineerimisvõimekust.

"Need plahvatusohtlikud miinid takistavad ligipääsu põllumaale, takistavad inimestel oma kodudesse naasmist. Need miinid jätkavad Ukraina tsiviilisikute tapmist ja vigastamist," teatas USA välisministeerium.

Biden allkirjastas Soome ja Rootsi NATO-ga liitumise dokumendid

USA senat kiitis eelmisel kolmapäeval häältega 95 poolt ja üks vastu heaks Soome ja Rootsi ühinemise NATO-ga. USA kongress hääletas Soome ja Rootsi vastuvõtmise poolt juba juuli keskel.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 42 800 (võrdlus eelmise päevaga +160);

- tankid 1832 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 4086 (+10)

- lennukid 232 (+9);

- kopterid 193 (+0);

- suurtükisüsteemid 971 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 261 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 133 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 766 (+9);

- tiibraketid 185 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3005 (+7);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 89 (+2).

Suurimaid kaotusi kandsid vene väed Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.