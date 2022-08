Läti Seim kuulutas Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks

Läti Seim teatas neljapäeval, et Vene vägede vägivald tsiviilisikute vastu on terrorism ning seega on Venemaa terrorismi riiklik toetaja, vahendab Läti rahvusringhääling LSM .

Läti parlament kutsus oma teadaandes Euroopa Liidu liikmesriike koheselt peatama turismiviisade andmine Vene ja Valgevene kodanikele.

Seimi teadaandes tuuakse välja, et Venemaa on aastaid toetanud ja rahastanud erinevaid terroristlikke režiime ja organisatsioone nii otse kui kaude. Venemaa on Assadi režiimi suurim toetaja Süürias ning Vene agendid ja üksused on seotud nii Skripali mürgitamise kui ka MH-17 lennuki allatulistamisega.

Läti parlament suunab tähelepanu ka asjaolule, et Venemaa on Ukrainas samuti valinud julmad, amoraalsed ja ebaseaduslikud taktikad kasutades ebatäpseid ja rahvusvaheliselt keelatud relvi ja laskemoona, sihtides tihti tsiviilisikuid ja avalikke kohti.

Seim märgib, et alates Venemaa provotseerimata sõjalisest rünnakust Ukrainale on 12 miljonit ukrainlast sunnitud oma kodunt lahkuma ja üle viie miljoni ukrainlase on sunnitud riigist lahkuma. Sõja jooksul on inimõiguste organisatsioonid märkinud ära mitmeid sõjakoledusi, mida Vene relvajõud on korda saatnud Ukraina tsiviilisikute suhtes, sh vägistamisi, tapmisi ja küüditamisi.

Parlament rõhutas, et Venemaa kasutab inimeste kannatusi ja hirmu Ukraina rahva ja relvajõudude demoraliseerimiseks.

Läti Seim tunnistab Venemaa vägivalda tsiviilisikute vastu, mida tehakse poliitilistel põhjustel, terrorismiks ja Venemaad terrorismi toetavaks riigiks ning kutsub ülesse teisi riike sama otsust tegema.

Läti parlamentäärid mõistavad ka tugevalt hukka Venemaa sõjalise agressiooni Ukrainale ning Valgevene režiimi toetuse sõjale.