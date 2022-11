Euroopa parlament kuulutas Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks

Kolmapäeval toetas Euroopa parlament resolutsiooni, milles nimetati Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks. Europarlamendi liikmed mõistsid hukka Venemaa sõjalise agressiooni Ukraina vastu ning Vene vägede poolt korda saadetud sõjakuriteod Ukraina territooriumil.

Kuna Euroopa Liidu õigusraamistikus puudub eraldi nimistu riikidest, keda majandusblokk peab terrorismi riiklikeks toetajateks, siis kutsus Euroopa parlament Euroopa Liitu ja selle liikmesriike üles, et selline süsteem luuakse.

Samuti kutsusid Euroopa parlamendi liikmed lisama Euroopa Liidu terroristide nimistusse Vene paramilitaarne rühmitus Wagner ning Vene Föderatsiooni 141. motoriseeritud polk, kelle liikmed tuntakse ka kui kadõrovlasi.

Europarlament kutsus üles isoleerima Venemaad veelgi enam, sh tuleks üle vaadata Venemaa liikmelisus rahvusvahelistes organisatsioonides nagu ÜRO julgeolekunõukogu.

Resolutsiooni poolt hääletas 494 parlamendi liiget, 58 oli vastu ning 44 ei hääletanud.

Siiani on kuulutanud Venemaa terrorismi riiklikuks toetajaks Leedu, Läti, Eesti ja Poola parlamendid. Samas on sellest hoidunud Ameerika Ühendriigid, kelle puhul kaasnevad vastavasse nimistusse lisamisega automaatselt ulatuslikud sanktsioonid.

USA terrorismi riiklike toetajate nimistus on praegu Kuuba, Põhja-Korea, Iraan ja Süüria.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski tervitas Euroopa parlamendi otsust. Zelenski sõnul tuleb Venemaa kõikidel viisidel isoleerida ning võtta tehtud sõjakuritegude eest vastutusele.

I welcome @Europarl_EN decision to recognize Russia as a state sponsor of terrorism and as a state which uses means of terrorism. Russia must be isolated at all levels and held accountable in order to end its long-standing policy of terrorism in Ukraine and across the globe.