Scholz ei toeta Vene turistide reisimise piiramist Schengeni ruumis

"See sõda on Putini sõda. Oleme võtnud vastu konkreetsed sanktsioonid paljude Venemaa ametnike, oligarhide ja ettevõtete vastu. Jätkame edasiste sammude astumist. Aga kui me nüüd laiendame neid meetmeid kõigile, sealhulgas täiesti süütutele inimestele, siis see vähendaks nende sanktsioonide tõhusust," väitis neljapäeval Scholz.

Selle nädala alguses kutsusid Eesti ja Soome teisi ELi liikmesriike üles, et Brüssel lõpetaks Venemaa kodanikele turismiviisade väljastamise.

Soome peaminister Sanna Marin ütles, et EL peab laiendama Moskva-vastaseid sanktsioone, et piirata Schengeni viisaruumis Venemaa turistide reisimist.

Schengeni alasse kuuluvad 22 EL-i riiki ning Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein.