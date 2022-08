Liimets: Vene kodanike reisimine EL-i õõnestab kehtivaid sanktsioone

Endine välisminister, Keskerakond kuuluv Eva-Maria Liimets ütles, et toetab Vene kodanikele kogu Euroopa Liitu sisenemise keelustamist. Ta märkis, et riikidele nagu Saksamaa, kes selle vastu on, tuleb selgitada, et Venemaa on agressorriik.

"Kindlasti on väga oluline, et me jätkaksime piiravate meetmete kehtestamisega. Siis kui ma ise olin välisminister, me seadsime sisse viisapiirangud ja Eestil on siin kindlasti piiririigina oluline roll. Kindlasti tasub nende piirangutega minna edasi, sest nagu me näeme, siis sõjategevus on jätkunud," ütles Liimets ERR-ile.

Liimets lausus, et kriitilise tähtsusega on saavutada Euroopa Liidu liikmesriikide vahel ühtne seisukoht ja selgitada ka partneritele, et nad tuleksid selle piiranguga kaasa, sest üksnes ühine piirang on tõhus.

Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz ütles neljapäeval, et ei toeta Vene turismiviisade keelustamist.

"Saksamaale tuleb selgitada, et Venemaa on selles sõjas agressorriik. Ja kuni sõjategevus ei ole Putini režiimi poolt lõpetatud, peame me jätkama ka poliitilise surve avaldamist Venemaale, et Venemaa selle sõja lõpetaks. Seda tulebki järjekindlalt selgitada ja samuti näidata selgelt, kuidas praegune tihe reisimine õõnestab ka meie poolt kehtestatud sanktsioone, näiteks sanktsioone luksuskaupadele," rääkis Liimets.

Keskerakonna juhatuse liige, eurosaadik Yana Toom oli aga viisakeelu suhtes kriitiline, ERR-i loos nimetas ta olukorda viisadega absurdseks. Samuti oli ta skeptiline, et Euroopa Liit venelastele viisakeelu kehtestamises kokkuleppele jõuab.

ERR on küsinud viisakeelu teemal kommentaari ka Keskerakonna esimehelt Jüri Rataselt.

Neljapäeval teatas valitsus, et keelustab Eestis väljastatud viisadega Vene kodanike riiki sisenemise.

Liimets: Narva tanki võiks viia mõnda sõjamuuseumi

Rääkides Narva tanki teisaldamise küsimusest ütles Liimets, et selline sõja sümbol avalikku ruumi ei sobi.

"Kindlasti tuleks ta sealt avalikust ruumist eemaldada. Kui ta üldse kuhugi sobiks ja leidub huvilisi, kes peavad seda vajalikuks, siis mõni sõjamuuseum on sobilik koht sellise ajaloolise sõjamasina jaoks," rääkis Liimets.

"Kindlasti on väga halb, et sellise sõjamasina ümber on tekkinud selline arusaam, et tegemist oleks justkui kultuuriväärtusega või -mälestisega. Seda kindlasti see sõjamasin ei peaks Eestis olema," lisas ta.

Liimets ütles, et Eesti on jäänud hiljaks selgitustöö ja kaasamisega, mida Narva elanike seas tanki eemaldamise küsimuses oleks pidanud tegema. "Aga seda tuleb kindlasti teha järjekindlalt edasi, et Narva inimesed ikkagi samastaksid end Eesti riigiga, aga mitte okupatsioonisümbolitega," lausus Liimets.