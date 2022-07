Reinsalu: Eesti teeb ettepaneku sulgeda Vene kodanike sisenemine Euroopasse

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul teeb Eesti ettepaneku sulgeda põhireeglina Vene kodanike sisenemine Euroopasse. Samuti võiks välisministri sõnul Eesti üle võtta Läti põhimõtte, et Eestisse sisenevad Vene kodanikud deklareeriks piiril, et mõistavad hukka Putini sõja Ukrainas. Seda põhimõtet võiks Reinsalu sõnul laiendada ka naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamisele.

"Elu toob ilmsiks hiireaukusid. Vene kodanikud pääsevad Eestisse, kuigi me oleme viisade väljastamise sulgenud. Nad võtavad kolmanda riigi Schengeni viisa. Seetõttu tuli see hiireauk kinni toppida" põhjendas Reinsalu reedel "Vikerhommikus" päev varem tehtud valitsuse otsust piirata Venemaa ja Valgevene kodanikele tähtajalise elamisloa ja õppimise viisa andmist.

Välisminister selgitas, et praegu tuleb Eestisse laias laastus kolm gruppi Vene kodanikke. "Esimene grupp, mis on kõige väiksem. Olgugi, et me oleme uute viisade väljastamise peatanud, on mõned erandid humanitaarkontekstis. Näiteks tullakse haiget sugulast vaatama - aga ka neid suurusjärkudes vähem kui varem."

Teine grupp on kehtivate viisadega inimesed. "Eesti viisasid siiani tühistanud üldjuhul pole. Aga seda peaks üle vaatama. Eestis on väljastatud ja kehtivaid Schengeni viisasid Venemaa kodanikele üle 50 000 ja see on liiga ulatuslik," sõnas Reinsalu.

Kolmas grupp on kõikide teiste Schengeni riikide viisadega väljastatud Venemaa kodanikud. "Kuna lennukid ei lenda, siis nüüd on hakatud turismi või muudel põhjustel liikuma üle Venemaa läänepiiri. Peamised survekohad on Tallinna ja Riia lennujaamad. Aga ka Soomes on see kasvanud. Oluline on see muutus hetkest, kui Venemaa kaotas oma koroonapiirangud, mis siiani piirasid Vene kodanike välja liikumist," selgitas Reinsalu.

Ta lisas, et esimene "rohi selle vastu" oleks üle-euroopalised piirangud. "Selleks tuleks põhireeglina sulgeda Vene kodanike sisenemine Euroopasse ja selle ettepaneku Eesti teeb. Teine asi puudutab rahvuslikku õigust ehk piirata Vene kodanike meie riiki sisenemist."

Ta ütles, et isiklikult eelistaks ta just üle-euroopalisi reegleid, mis juba märtsikuus välja käidi, kuid jäid tegemata, sest siis olid koroonapiirangud Venemaal ja riik oma inimesi välja eriti ei lubanud.

"Saan teiste riikide välisministritega kokku augusti lõpus Prahas ja siis tutvustan üle-eruroopaliste piirangute plaani," lubas Eesti välisminister.

Reinsalu sõnul on sarnane diskussioon terav ka Soomes, mis on jätkanud Vene kodanikele turismiviisade väljastamist ja see on tekitanud palju poleemikat.

"Soome on sõela tõstnud 50 protsendi eituste peale. Minu üleskutse oleks meie piirkonna riikidele, eriti neile, kel on piir Venemaaga - tavaolukorras normaalsete, kuid sõjaolukorras mõeldamatute turismiviisade andmise ehk üle piiri saalimise lõpetamine."

Reinsalu sõnul on inimeste arv, kes soovivad Venemaalt lahkuda, sõja algusega võrreldes oluliselt kasvanud.

"Lätil on põhimõtte, mida võiks ka meil kasutusele võtta, et riiki siseneemisel Vene kodanikud deklareerivad, et nad mõistavad Putini sõja Ukrainas hukka. Selline põhimõte võiks olla aluseks ka naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamisel," sõnas Reinsalu.