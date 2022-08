Pitka luureretke võitis esimest korda Kaitseliidu Jõgeva malev

Võistluse üheksaaastase ajaloo jooksul esimest korda esikolmikusse jõudnud ja kohe kõige suurema karika saanud Jõgeva maleva võistkonda kuulusid: Raimo Lust, Urmo Hinn, Paap-Pärtel Sepp, Ako Randmaa).

Teise koha said pioneeripataljoni esindajad Timo Leppik, Lauri Mäepalu, Martin Taal, Ottomar Kirspuu ja kolmanda koha viisid Leetu Matas Kunickis, Dominykas Krisikaitis, Vytautas Šarnauskas, Robertas Bieliauskas.

Kolmapäeval Rakveres alustanud 14 riigi 26 võistkonnast ületas laupäeval Läsnal finišijoone 24 võistkonda.

"Admiral Pitka Recon Challenge 2022 pakkus Kirde maakaitseringkonnale hea võimaluse anda oma nägemus ja panus selle legendaarse luurevõistluse arendamisse. Meie idee oli minna võistluse sisulises korraldamises juurte juurde tagasi, pakkudes võistlejatele väljakutse eeskätt just sõjalisest väljaõppest tulenevalt, ühendades üheks tervikuks nii võistluse stsenaariumi kui ka lahingülesande täitmise," ütles võistluse peakorraldaja Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu. "Hea meel, et saime omalt pakkuda lisaks väljakutsele ka mõnusalt suvise Eesti ilma koos väljakutset pakkuvate maastikuoludega. Suur tänu kõikidele, kes andsid oma panuse võistluse korraldamisse ja läbiviimisse."

Luureretkest võtsid sel aastal osa võistkonnad Ühendkuningriigist, Poolast, Bosniast ja Hertsegoviinast, Soomest, Itaaliast, Taanist, Ameerika Ühendriikidest, Lätist, Belgiast, Hollandist, Leedust ja Gruusiast. Samuti läks rajale kaks võistkonda Eestis paiknevate liitlaste lahingugrupist, esindades Prantsusmaad ja Taanit. Lisaks osales võistlusel üks ühendvõistkond Ameerika Ühendriikidest, Eestist ning Bosniast ja Hertsegoviinast.

Lisaks piiritagustele esindustele läksid rajale kaks Tallinna maleva võistkonda ning Järva, Jõgeva, Harju ja Tartu maleva esindused. Samuti Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna naiskond (kokku oli naisi rajal seitse - toim), vanglateenistus, pioneeripataljon ja 2. jalaväebrigaad.

Admiral Pitka luurevõistlus on rahvusvaheline sõjalis-sportlik üritus, mis toimub erinevas Eesti piirkonnas, et vähendada Eesti võistkondade koduväljakueelist. Võistluse eesmärk on mõõta reaalsusele võimalikult lähedastes oludes osalejate väljaõppe taset, relvastust ja varustust ning kindlasti ka moraali.