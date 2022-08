Putin lubas laiendada Vene ja Põhja-Korea suhteid

Venemaa president Vladimir Putin teatas, et Moskva ja Pyongyang laiendavad oma konstruktiivseid kahepoolseid suhteid.

Putin õnnitles oma kolleegi Kim Jong-uni Pyongyangi "vabastamise" aastapäeva puhul. Kim Jong-unile saadetud kirjas ütles Putin, et suhete laiendamine on mõlema riigi huvides, vahendas BBC.

Kim Jong-un väitis, et sõprus mõlema rahva vahel tekkis teises maailmasõjas võiduga Jaapani üle.

Nõukogude Liit oli Põhja-Korea suur liitlane, Moskva pakkus siis Põhja-Koreale sõjalist ja finantsilist toetust.

Põhja-Korea meedia teatel on kahe riigi vahelise strateegilise ja taktikalise koostöö eesmärgiks ühisrinde loomine, et nurjata vaenulike jõudude sõjaline oht. Pyongyang ei täpsustanud vaenulikke jõude nimepidi, kuid riik on varem seda terminit kasutanud USA puhul.

Juulis tunnustas Põhja-Korea kahte Venemaa toetatud separatistlikku "rahvavabariiki" Ida-Ukrainas.