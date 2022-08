Kinnisvaraeksperdid ennustavad hinnakasvu taltumist

Maa-ameti andmetel tehti juulis Eesti kinnisvaraturul 17 protsenti vähem tehinguid kui aasta tagasi ning 15 protsenti vähem kui eelnenud kuul. Korterite hinnatõus on jätkunud kiires tempos, kuid kinnisvaraeksperdid usuvad, et kaua see enam kesta ei saa.

Tallinna korteri keskmine ruutmeetri hind kasvas aastaga 24 protsenti ja oli juulis 2935 eurot. Läinud kuul tehingute arv küll vähenes, kuid see võib olla ajutine kõikumine.

"See võib olla ühe kuu kõikumine. Põhjus võib olla ka see, et suveperioodil tehakse mõnevõrra vähem tehinguid, inimesed puhkavad," ütles maa-ameti peaspetsialist Johannes Nõupuu.

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing ei ole turul aktiivsuse langust täheldanud ning ootab sügisel pigem aktiivsuse tõusu.

"Sügisel, usun, näeme järjest pakkumise taastumist, kus lisandub valikusse uusi projekte ja pakkumisi ja seda vaikselt on portaalide numbrites juba näha. Taas saab olema tavapärane olukord, kus kinnisvara ei ole defitsiit selles otseses või kaudses tähenduses," lausus Saksing.

Saksing loodab, et tormiline hinnakasv taltub, sest see ei tule tema sõnul turuolukorrale kasuks. Kinnisvaraekspert Tõnu Toompark näeb märke, et mingi jahtumine on tulemas.

"Hinnad, mis mais-juunis Tallinna korteritehingutes proovisid 3000 euro piiri puudutada, jäid siiski natuke allapoole. Augusti keskel vaadates augusti korteritehingute keskmist hinda, see on juba 2800 euro peale tulnud eelmise kuu 2900 pealt," ütles Toompark.

Stabiliseerumisele viitab seegi, et defitsiit kinnisvaraturul hakkab läbi saama.

"Võib-olla üks oluline muutus, mis annab kinnitust, et midagi on varsti teistmoodi kui seni, on see, et kui aasta algul sai räägitud palju elamispindade turul pakkumiste defitsiidist, et pole pakkumisi ja see ajas hindu üles, siis nüüd pakkumisi tuleb turule juurde ja nõudlust jääb vähemaks. Nõudlus ja pakkumine on mingi tasakaalu leidnud – eks aeg näitab, kas lähevad uuesti tasakaalust välja või mitte, aga siis juba teises suunas," lausus Toompark.