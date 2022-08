Taliban tähistab aasta täitumist Kabuli vallutamisest

Taliban tähistab aasta möödumist päevast, mil sisenes suuremat vastupanu kohtamata Afganistani pealinna Kabuli ning haaras riigis võimu. See päev on kuulutatud riigipühaks.

Täpselt aasta tagasi vallutas Taliban šokeeriva kergusega Kabuli ning sellega oli 20 aastat kestnud USA juhitud sõjaline sekkumine lõppenud. Maailma vallutasid kaadrid tuhandetest afgaanidest, kes üritasid riigist otsekohe lahkuda.

Tänaseks on 700 000 töökohta kadunud, nälg ohustab hinnanguliselt miljonit last, naised on valdavalt koduseinte vahele surutud.

"Naised on õrna kehaehitusega ja ei talu väljakutseid. Kui nendega on kaasas meessaatja, saavad nad hakkama. Me püüame naisi julgustada, et nende nägu oleks kaetud nagu ka ülejäänud keha. Sel moel vabastame kõik naised, et nad saaksid probleemivabalt väljasolekut nautida," ütles Talibani pressiesindaja Mohammad Sadiq Akif.

"Oleme elanud aasta jooksul üle suuri muutusi, eriti majanduses. Inimesed elavad allpool vaesuspiiri. Vaesus ja vilets majandus on kõiki tugevalt mõjutanud, ka neid, kes olid juba heal järjel. Ja peale selle on tugevalt kannatada saanud ka haridus," rääkis Kabuli elanik Homa Nazari.

Omaette väljakutse on olla ajakirjanik.

"Enne oli meil ka poliitikasaateid. Nüüd on isegi muusikaprogrammid keelatud. Meile kehtestatud reeglite tõttu ei saa me enam vabalt rääkida," ütles raadiojaama juht Baryalai Ansari.

Samas on Taliban toonud kaasa teatud stabiilsuse.

"Üldiselt oleme Islami Emiraadiga rahul. Julgeolekuolukord on palju paranenud, Taliban on selles osas palju tööd ära teinud. Julgeolekuprobleeme näeme praegu vähestes kohtades, kogu riigis valitseb karm kord, Kabulis on toimunud vaid üksikud plahvatused," ütles kooliõpilane Abdul Mateen.

Sõda Ukrainas on tõmmanud endale kogu tähelepanu, mis on andnud Talibanile võimaluse suurema kriitikata vaikselt oma asja ajada.