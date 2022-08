Vabariiklased valmistuvad uurima USA vägede taandumist Afganistanist

USA vabariiklik erakond on ette valmistamas juurdlust USA president Bideni otsuse kohta tõmmata Afganistanist välja Ameerika Ühendriikide väed. Erakond teeb eeltööd eeldusega hõivata sügisel Kongressis enamus, vahendab Wall Street Journal .

Praeguseks valminud raporti mustand peaks lõplikult valmis saama see nädal. Aasta tagasi langes Afganistani pealinn Kabul Talibani võitlejate kätte.

Kuigi 100-leheküljeline raport ei sisalda USA vägede taandumise kohta uut teavet sisaldab raport siiski mitmeid vabariiklaste jaoks olulisi küsimusi, mis nende hinnangul on jäänud USA välisministeeriumi poolt vastamata jäänud.

USA esindajatekoja välissuhete komisjoni liige, vabariiklane Michael McCaul, lubas sügisel vabariiklaste võidu korral alustama juurdlust "kaootilise ja surmava evakuatsiooni" kohta.

USA president Joe Biden on juba loonud iseseisva uurimiskomisjoni, et võtta analüüsiks ette kogu Afganistani sõda, sh sealt taandumine.

Bideni administratsiooni sõnul oli Afganistanist lahkumist olemas plaan taandumiseks, kuid USA vägesid ja poliitilist juhtkonda üllatas Afganistani valitsuse lagunemise kiirus.

Raport põhineb avalikult kättesaadaval infot, intervjuudel valitsustöötajatega ning evakuatsioonis osalenud valitsusväliste osalistega. Samuti on dokumendis väidetava vilepuhuja tunnistus.

Vabariiklased on Afganistanist taandumist ka varem kritiseerinud, kuid uus raport süüdistab nii USA Riigidepartemangu kui ka Bideni administratsiooni, kuna viimane ei ole vabariiklaste infopäringutele vastanud. Vabariiklased ei ole vähemus olles suutnud sundida valitsust andma neile soovitud teavet.

USA Riigidepartemang ehk välisministeerium kinnitas, et Bideni administratsioon on Afganistani teemal teinud üle 150 infotunni viimase aasta jooksul Kongressile ning kõrged USA ametiisikud on andnud tunnistusi USA esindajatekoja välissuhete komisjonile.

Raporti üks põhilisi argumente on süüdistus Bideni administratsiooni suunal, et ei suudetud piisavalt palju aidata Afganistani armee eriüksuste evakuatsiooni. Mitmed Afganistani eriüksuslased, kartes Talibani kättemasu, põgenesid Afganistanist üle piiri Iraani.

Afganistani eriüksuslased said USA vägedelt korraliku väljaõppe ning neil on ulatuslikud teadmised USA vägede taktikate kohta. Kardetakse, et Iraan võib neid enda kasuks värvata.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja sõnul tuleks endistele eriüksuslastele anda eriviisad, et soosida nende emigratsiooni USA-sse. Seni pole seda tehtud.

Valge maja sõnul on raport täis valituliselt esitatud infot, ebatäpseid olukorrakirjeldusi ja valeväiteid. Valge Maja memo sõnul seisneb probleemi olemus eelmise presidendi, Donald Trumpi administratsiooni, kokkuleppes Talibaniga, kus lepiti kokku kindlad riigist lahkumise kuupäevad. Valge maja sõnul oli selle kokkuleppe tõttu kõige mõistlikum Afganistanist lahkuda, kuigi Biden oleks saanud otsustada ka riigis sõjaliste operatsioonide suurendamist kui ka nende vähendamist.

Joe Biden oli enne presidendiks saamist Afganistani missiooni korduvalt avalikult kritiseerinud.