USA uurimine: 2021. aasta Kabuli rünnakut ei saanud ära hoida

Uurimine kinnitas Ühendriikide varasemat uurimist seoses 2021. aasta 26. augusti enesetapurünnakuga Kabuli väljal, kus tuhanded inimesed üritasid Talibani võimuhaaramise järel ja USA lahkumise viimastel päevadel riigist põgeneda.

"Enesetapuvõitleja kinnipidamine enne rünnakut ei olnud võimalik, rünnak ei olnud taktikalisel tasandil välditav," ütles lisauuringu koostanud töörühma tundmatuks jääda soovinud liige.

"Enesetapuvõitleja saabus vahetult enne rünnakut, tegemist ei olnud kahtlase isikuga, kelle snaiprid samal päeval tuvastasid," lisas ta.

Töörühma teise liikme sõnul on mõni sõjaväelane viimase kahe aasta jooksul väitnud, et nägid enesetapuvõitlejat ja saanuks rünnaku ära hoida. "Kuid nüüd me teame, et see ei vasta tõele," ütles töörühma liige.

Järeldused on vastuolus erumerejalaväelase seersant Tyler Vargas-Andrewsi seisukohaga, kes sai plahvatuses haavata ja on väitnud, et võimalus rünnaku peatamiseks lasti käest.