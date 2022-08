Politseijuht Vaher: midagi suurt ja hullu õhtul Narvas kindlasti ei juhtu

Milline on hinnang – päris ilma intsidentideta tanki äraviimine ei möödunud?

Eesmärk oli viia operatsioon läbi võimalikult kiiresti, piirata inimeste liikumist võimalikult vähe. Kasutasime selleks väga palju läbirääkimisvõimalust, aga pidime kinni pidama üheksa inimest, nendest seitse oli varem kokku lepitud. Nende puhul oli alust arvata, et nad on ohtlikud, et nad hakkavad üles kutsuma massirahutustele. Kaks inimest ei allunud politsei korraldustele ja nad viidi rahunema politseijaoskonda.

Nad on siiani kinni?

Ma usun, et need kaks inimest on juba kenasti koju läinud, aga need seitse on veel meie juures.

Kas need seitse olid ennetavalt kinni peetud?

Jah, see eesmärk oli, et ei toimuks korraldamist, õhutamist. Nende inimeste puhul on meil piisavalt andmeid, et nad seda teevad. Tegid päev enne, kuid ja aastaid. Me ennetasime ohtu, et juhtub kõige hullem – inimesed tulevad tänavale ja hakkavad segama operatsiooni läbiviimist.

Olete pidevalt ühenduses Narvaga – milline on ohuhinnang õhtuks, lähipäevadeks?

Ma loodan, et kõik läheb rahulikult. Mul ei ole hetkel infot, et oleks planeeritud massirahutusi. Pisemaid sündmusi võib kindlasti juhtuda, oleme selleks valmis ja Narvas on piisav hulk politseinikke, et reageerida adekvaatselt ja tagada turvatunne Narva linnas.

Kelle vastu võiks narvakas protestida?

Narva on Eesti linn. Ma arvan, et see, mis võib täna juhtuda, on pigem see, et alkoholijoobes inimene ei anna aru oma tegudest, elab välja oma mingit viha ja sodib mõnda hoonet või monumenti. See on tõenäoline. Midagi suurt ja hullu Narvas täna kindlasti ei juhtu.

Kas Narva tankist tõukuvad reaktsioonid võivad kanduda ka mujale Eestisse?

Sellist infot meil ei ole. Seirame olukorda hoolega üle Eesti. Kindlasti jääme täna õhtul vaatama, mis toimub Viimsis, kuhu on tank teisaldati sõjamuuseumisse. Et seal ei juhtuks midagi kurja. Aga tervikuna on Eesti olukord väga rahulik – ilm on soe, inimesed tunnevad end hästi.

Nii et sümboolsemad monumendid on vaatluse all?

Jah, kasutame tehnikat, politseinikke. Aga ennekõike usume, et Eesti inimesed on mõistlikud. Ka Narva inimesed olid väga-väga mõistlikud.