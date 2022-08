Prantsuse vägede lahkudes tapsid Mali džihadistid Wagneri palgasõdureid

Prantsuse väed lahkusid peale üheksa aastat kestnud missiooni Malist. Paar tundi peale prantsuse vägede lahkumist teatasid kohalikud džihadistid, et on tapnud neli Wagneri grupeeringu palgasõdurit, vahendas The Times .

Prantsuse vägede lahkudes jäi Mali riik olukorda, kus riigis riigipöördega võimule saanud hunta peab koos riiki kutsutud Vene Wagneri grupeeringuga võitlema Al-Qaeda ja ISIS-ga seotud võitlejate vastu.

Džihadistid teatasid, et tapsid Kesk-Malis Mopti regioonis neli Wagneri meest.

Prantsusmaa alustas oma sõjalist missiooni Malis 2013. aastal kui riigi pealinna ohustasid kohalikud džihadistid. Sellele järgnes islamivõitlejate vastu suunatud sõjaline missioon, mis hõlmas endas Saheli piirkonna viie riigi territooriumi.

Peale viimast sõjalist riigipööret Malis ning võimule tulnud hunta otsust kutsuda riiki Wagneri palgasõdurid teatas Prantsuse president Emmanuel Macron veebruaris, et toob Prantsuse väed riigist välja. Mali missiooni asemel alustab Prantsusmaa vähendatud mahus sõjalist missiooni naaberriigis Nigeris.

Prantsusmaa on alates veebruarist ükshaaval oma sõjaväebaasid Mali vägedele üle andnud.

Mali juhid on avalikustanud plaani, mille alusel naastakse kahe aasta jooksul riigis demokraatiani.

Sõjaväeline hunta on heas läbisaamises Vene presidendi Vladimir Putiniga.

Malis asuvaid Wagneri palgasõdureid süüdistatakse tsiviilisikute piinamises ja suurtes tapatalgutes. Ühes 2020. aasta märtsi intsidendis sunniti 200 malilast oma kodudest lahkuma, peale mida nad tapeti ja maeti ühishauda.

Prantsuse Saheli sõjalise operatsiooni eest vastutav kindral Laurent Michon on Wagneri grupeering Malis eelkõige Mali kullakaevanduste pärast, mille tulusid võidi palgasõduritele Malis olemise eest lubada.

Prantsusmaa kavatseb Saheli piirkonda jätta 2500 sõdurit. Tippajal oli piirkonnas 5000 Prantsuse sõdurit.

Viimase aasta jooksul on võitluses džihadistidega hukkunud üle 2000 tsiviilisiku Malis, Nigeris ja Burkina Fasos.

ÜRO inimõiguste ekspert teatas hiljuti Malit külastades, et olukord riigis on kiiresti halvenemas džihadistide ägenevate rünnakute tõttu. Olukorra on teinud raskemaks ka riigis valitsev usaldamatus.

ÜRO rahuvalvemissioon Malis jätkab oma tööd, kuid sellegi üksuse töö ulatus on vähenemas. Praegu on Malis ÜRO egiidi all 300 Briti sõdurit. Egiptus teatas peale seitsme oma sõduri hukkumist Malis, et toob oma väed koju tagasi.

Malis hukkus prantslaste missiooni raames 59 Prantsuse sõdurit.