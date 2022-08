NordPool: börsil pakkumist ületav nõudlus ei tähenda kellegi elektrita jäämist

Elektri kolmapäeval rekordiliselt kõrgele tõusnud börsihind tuleneb sellest, et päev-ette-turu nõudlus ületas pakkumist, ent NordPooli Baltikumi piirkonnajuht Ingrid Aruse kinnitusel ei tähenda see, et keegi tegelikkuses elektrist ilma jääks.

Kolmapäeval kella 18 ja 19 vahel kerkib elektri börsihind nii Eestis, Lätis kui ka Leedus 4000 euroni megavatt-tunni eest, sest Baltikumis on pakkumisest puudu ning ka impordist ei piisanud, et kogu nõudlust rahuldada.

Arus ütles ERR-ile, et sellest hoolimata ei jää kindlasti keegi elektrist ilma. Päev-ette-turg on üks turuosa, kuid kui see kinni läheb, siis lähevad need osalised, kes ei saanud osta nii palju kui tahavad või kellel jääb energiat üle, edasi päevasisesele turule, kus saavad edasi kaubelda.

"Kui päevasisene turg läheb kinni, tuleb süsteemihalduri niinimetatud bilansiturg ja seal vaatab juba süsteemihaldur, milline on süsteemis olukord. Kui on vaja, siis ta saab reguleerida, tal on oma reguleerimisvõimsused reguleerimisturul. Keegi otseselt elektrist elektribörsil kaubeldavate koguste puudujäägi tõttu ilma ei jää," rääkis ta.

Spekuleeritakse, et kolmapäevase hinna elektribörsil ajas meie regioonis kõrgele asjaolu, et Läti ja Leedu gaasijaamad jätsid oma toodangu turule pakkumata. NordPooli esindaja sõnul ei saa ta seda aga kinnitada.

"Meie ise neid plokke, mis ei ole aktsepteeritud, ei näe ja kui keegi väidab, et nad ei olnud üldse turule pakutud, siis seda me kahjuks kinnitada ei saa," tõdes Arus.

Samuti ei ole tema sõnul võimalik olukord, et jaam, kes pole teinud süsteemi märget hoolduses oleku kohta, jätab pakkumise päev-enne-turule tegemata, kuid osaleb seejärel päevasisesel turul, ajades sel moel elektri börsihinda kunstlikult kõrgemaks.

"See on turumanipulatsioon, see on keelatud. Kui nad on töös, siis nad peavad oma pakkumise tegema," lausus Arus. "Teine asi on see, kas nad said sinna aktsepteeritud, kas neil on näiteks plokkpakkumine."

Ta selgitas, et sel puhul ei pane gaasijaamad gaasi üles üheks tunniks, mis oleks väga kallis, vaid tahavad, et jaam saaks neli, viis või kuus tundi selle hinnaga töötada. Kui nüüd ühel neist tundidest on hind madalam, siis see plokk turule ei saa.

NordPooli Baltikumi piirkonnajuhi sõnul jälgib keelatud võtetega hinna üles ajamist ka järelevalve igapäevaselt ja seega ei ole võimalik, et jaamad hinna manipuleerimiseks meelega järgmiseks päevaks pakkumised tegemata jätaksid.