Päikeseparkidega liitumistaotlused püstitasid juulis uue rekordi

Päikeseelektrijaamade võrku antud maksimaalne võimsus oli juulis 339,4 megavatti, mis on pea 80 megavatti rohkem kui mullu samal ajal, kuid 10 megavatti vähem kui juunis.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ütles, et kõrgete elektrihindade ajal on täiesti mõistetav, et eestlaste huvi päikeseelektri tootmise vastu on ääretult suur, kuid et oleks võimalik rohkem taastuvelektrit võrku müüa, peab suurendama elektrivõrgu läbilaskevõimet.

"Kõige suuremate valukohtade likvideerimiseks on vaja investeerida täiendavalt 55 miljonit eurot. Kui aga tahame kõikjal Eestis garanteerida mikrotootja liitumise mõistliku hinnaga, siis peame viie aastaga elektrivõrku investeerima 300 miljonit eurot. Kindlasti on samm õiges suunas lisaeelarvest Elektrilevile eraldatud kaheksa miljonit, mis aitab võrku liita ligi 4500 päikeseenergiatootjat," lausus Härm.

Juulis esitatud liitumistaotlused:

üle 15 kW elektritootjad: 225 taotlust ja koguvõimsus 77,4 MW;

kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 1046 taotlust ja koguvõimsus 12,8 MW.

Elektritootja liitumislepinguid sõlmiti juulis 415. Sealhulgas:

üle 15 kW elektritootjad: 28 lepingut ja koguvõimsus 23,0 MW;

kuni 15 kW ehk mikrotootjad: 387 lepingut ja koguvõimsus 4,4 MW.

Juulis valmis võrguühendus kokku 619 elektritootjale. Sealhulgas: