Indoneesia: Putin ja Xi osalevad G20 tippkohtumisel

"Xi Jinping tuleb. Ka president Putin on mulle öelnud, et ta tuleb," ütles Widodo.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin keeldus reedel kinnitamast, et Xi reisib Indoneesiasse. Hiina juht pole pärast pandeemia puhkemist välismaal käinud.

"Oleme valmis suurendama koostööd Indoneesiaga, et tippkohtumine oleks edukas," ütles Wenbin.

Putin ja Widodo arutasid neljapäeval telefoni teel ettevalmistusi G20 kohtumiseks Balis, teatas Kreml. Kreml ei maininud oma avalduses, kas Putin seal kohtumisel ka osaleb.

Putini osalemine kohtumisel võib ta viia silmast silma kokku Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Väidetavalt võib Balile minna ka Zelenski, vahendas Bloomberg.

USA ja Hiina vahel kasvavad pinged. Hiljuti külastas iseseisvat saareriiki Taiwanit kongressi juht Nancy Pelosi. Valge Maja kritiseerib Hiina sõjalisi õppusi saare läheduses.

"Suurriikide rivaalitsemine on murettekitav. Me tahame, et see piirkond oleks stabiilne, rahumeelne. Ma arvan, et mitte ainult Indoneesia, vaid ka teised Aasia riigid tahavad seda," ütles Widodo.

G20 ja selle kõrval väiksem G7, kuhu kuuluvad USA, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Kanada, Jaapan ja Suurbritannia, on tähtsad rahvusvahelised ühendused, mis koordineerivad kõike alates kliimamuutuste vastu võitlemisest kuni piirideülese võlani.

Soojemate suhete ajal 2000. aastate alguses laiendati G7 uueks, G8 formaadiks, kuhu kuulus ka Venemaa. Pärast Krimmi annekteerimist 2014. aastal eemaldati Venemaa sellest klubist määramata ajaks.