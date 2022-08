Sõja 178. päev: Zelenski sõnul ei jää ükski venelaste rünnak vastuseta

Oluline 20. augustil kell 22.18:

- Venelaste Musta mere laevastiku peakorterit Sevastopolis tabas laupäeva hommikul droonirünnak;

- Ukraina kindralstaap: Vene väed edenesid mitmel suunal;

- Mõkolajivi oblastis said Vene vägede rünnakus vigastada lapsed;

- Mariupoli nukuvalitseja elas üle tapmiskatse;

- Venemaa süüdistab Ukrainat Vene sõdurite mürgitamises, Ukraina eitab;

- Kiievis korraldati hävitatud Vene tankide "paraad";

- Venemaa okupeeritud aladel toimuvad sagedased plahvatused häirivad vägede logistikat;

- Venemaa Musta mere laevastik on pärast mitmeid tagasilööke asunud kaitsepositsioonile;

- Ukraina diplomaadid, ÜRO ja IAEA töötavad välja Zaporižžija tuumajaama missiooni täpsemaid üksikasju.

Mõkolajivi oblastis said Vene vägede rünnakus vigastada lapsed

Mitu last sai vigastada Vene vägede rünnakus, mis tabas Mõkolajivi oblastis Voskresenskes viiekorruselist elumaja.

Pommitamises sai vigastada neli last vanuses 3 kuni 17 aastat, haavata sai ka viis täiskasvanud. Ühel tüdrukul rebis šrapnell silma peast, vahendas Valgevene portaal Nexta.

Four children aged 3-17 are seriously injured as a result of Russia's rocket strike on a residential building in Voznesensk, Mykolaiv region. A girl lost her eye and is being transferred to Mykolaiv. Five more adults got injured. Here's what's left of what used to be their home pic.twitter.com/qTPr1cgq7i — Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) August 20, 2022

Mariupoli nukuvalitseja elas üle tapmiskatse

Vene okupatsioonivõimude poolt Mariupoli linnapeaks pandud Kostiantin Ivaštšenkole tehti tapmiskatse, kui too oli külastamas kohalikku loomaaeda.

Mariupoli seadusliku linnapea nõunik Petro Andrjuštšenko teatas, et kuigi Ivaštšenkot üritati tappa, siis "kahjuks ei olnud katse edukas".

Välaanne Novosti Donbassa andmetel oli Ivaštšenko autos, kui lõhkeseadeldis plahvatas loomaaia sissepääsu juures.

Ukraina kindralstaap: Vene väed edenesid mitmel suunal

Vene väed viisid laupäeval läbi rünnakuid Mõkolajivi oblastis Blagodatne ja Vasõlkõ küla lähedal, et parendada taktikalisi positsioone, teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap.

Vene väed keskendusid ka edenemisele Slovjanski suunal Donetski oblastis ning ründasid piirkonnas kuute asulat suurtükitulega, märkis staap oma ülevaates.

Kuberner: lahingud jätkuvad nelja Luhanski oblasti küla lähedal

Luhanski oblasti kuberner Serhii Haidai teatas laupäeval, et Vene väed üritavad hõivata väikest osa piirkonnast, mis on endiselt Ukraina kontrolli all, kuid nende viimased katsed on ebaõnnestunud. Haidai lisas, et Ukraina sõjaväelased tõrjusid reedel seitse Vene vägede rünnakut ning lahingud jätkuvad Donetski oblasti lähistel aladel, kus Vene väed üritavad enda kätte haarata rohkem territooriume, et saavutada Kremli eesmärki vallutada kogu Donbass.

Vene vägede pommitamise tagajärjed Harkivis 19. augustil. Autor/allikas: SCANPIX/EPA

Venemaa süüdistab Ukrainat Vene sõdurite mürgitamises, Ukraina eitab

Venemaa kaitseministeerium süüdistas laupäeval Ukrainat Vene sõdurite mürgitamises okupeeritud aladel Zaporižžja oblastis juuli lõpus.

Kaitseministeeriumi sõnul viidi hulk Vene sõjaväelasi sõjaväehaiglasse tõsiste mürgistustunnustega. Võetud testid näitasid, et sõdurite organismis on mõrgine aine botuliin.

Ukraina siseministeeriumi sõnul võis mürgistuse põhjustada venelaste enda toit, täpsemalt halvaks läinud lihakonservid.

"Vene kaitseministeerium ei selgita, kas mürgistus võis pärineda üle aja läinud lihakonservidest, kust on botuliini tihti leitud. Üle aja läinud toidu üle on okupatsioonivägedes olnud kurtmist alates esimesest sissetungi päevast," ütles Ukraina siseministeeriumi nõunik Anton Geraštšenko.

Kiievis rivistati hävitatud Vene tankid tänavale

Ukrainlased korraldasid enne riigi iseseisvuspäeva Kiievis hävitatud Vene tankide paraadi, rivistades need Hreštšatõki tänavale. Mullu korraldati seal sõjaväeparaad, tänavu näidatakse rahvale edu Vene sõjatehnika hävitamisel, vahendas BBC.

Sotsiaalmeedias levib nali, et Venemaa sai lõpuks Kiievis oma paraadi, mida nii väga sissetungi algusest on plaanitud, kuigi paraad on väheke erinev sellest, mida sooviti.

In February, russians were planning a parade in downtown Kyiv.

6 months into the large-scale war the shameful display of rusty russian metal is a reminder to all dictators how their plans may be ruined by a free and courageous nation.#FreedomIsOurReligion

@zaklyashtor pic.twitter.com/H1fbw2UaSS — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 20, 2022

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 44 900 (võrdlus eelmise päevaga +200);

- tankid 1907 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 4212 (+17);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 197 (+0);

- suurtükisüsteemid 1018 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 266 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 141 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 803 (+8);

- tiibraketid 190 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3137 (+7);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 97 (+3).

Inimesed valmistuvad lahkuma Avdiivka linnast Donetski oblastis. Autor/allikas: SCANPIX/Daniel Carde/ZUMA Press Wire

Briti luure: rindejoonel vähe muutusi

Suurbritannia kaitseministeerium teatas oma laupäevases luurebriifingus, et läinud nädalal on rindejoonel toimunud vaid minimaalsed muutused. "Donbassis lähenesid Vene väed pärast augusti alguses toimunud väikeseid edusamme Bahmuti linna äärealadele, kuid pole veel tunginud asulasse," kirjutati raportis.

Venemaa pole Zaporižžja ega Harkivi sektoris edasiminekuks suuri jõupingutusi teinud. Edela pool ei ole Ukraina ega Venemaa väed Hersoni rindejoonel edasi arenenud.

Samuti lisatakse raportis, et "Vene liinide taga toimuvad järjest sagedasemad plahvatused, mis avaldavad tõenäoliselt survet Venemaa vägede logistikale ja õhubaasidele lõunas".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/9EDrOaMxXc



#StandWithUkraine pic.twitter.com/4xXGVhHrl2 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 20, 2022

Rünnak Musta mere laevastiku peakorterile

Krimmis Sevastopolis asuvat venelaste Musta mere laevastiku peakorterit tabas laupäeva hommikul droonirünnak, teatasid kohalikud võimud. Nende sõnul keegi rünnakus kannatada ei saanud.

Locals report about the explosions near the headquarters of the Black Sea fleet in Sevastopol (occupied Crimea) pic.twitter.com/XD4qvBbJMN — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 20, 2022

Ukraina lubab vene sõjaväelased kohtu alla anda

President Zelenski pöördus oma reedeses videokõnes eraldi kõigi Ukraina linnade elanike poole, keda Venemaa jõhkralt pommitab. "Harkiv, Mõkolaiv, kõik Donbassi linnad, Dnipropetrovski oblast, Zaporižžija oblast... Kõik need, kes kogevad seda pidevat õudust elu hävingust ja kõige hävingust, mis elule normaalsuse annab. Me ei jäta ühtegi neist rünnakutest vastuseta. Me teeme kindlaks iga okupandi nime, kes annab korraldusi ja viib läbi neid rünnakuid meie linnades. Ja me anname nad kõik ühel või teisel viisil kohtu alla. Ükski mõrvar ei saa varjuda," ütles Zelenski.

Inimesi evakueeritakse rindelähedasest linnast Pokrovkist Lääne-Ukrainasse. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ammar Awad

Zelenski: tuumajaama missiooni üksikasjad alles selgumas

"Ukraina diplomaadid, meie partnerid, ÜRO ja IAEA (rahvusvaheline aatomienergiaagentuur) esindajad töötavad välja Zaporižžija tuumajaama missiooni täpsemaid üksikasju. Selle missiooniga saab alata täieliku turvalisuse taastamine aatomienergiajaamas ja Enerhodari linnas. Ja ma olen tänulik kõigile, kes selles töös ja algatuses kaasa lõid," ütles president Zelenski oma reedeõhtuses videopöördumises.

"Kui Venemaa väljapressimine tuumakiirgusega jätkub, võib käesolev suvi minna erinevate Euroopa riikide ajalukku kui üks traagilisemaid läbi aegade. Sest mitte üheski maailma tuumajaamas pole ette nähtud protseduuri juhuks, kui terroririik muudab tuumajaama sihtmärgiks," lisas ta.

Venemaa Musta mere laevastik kaitsepositsioonis

Lääne ametnikud ütlesid, et Venemaa Musta mere laevastik on pärast mitmeid tagasilööke asunud kaitsepositsioonile. Nende sõnul on eelmisel nädalal Krimmis Saki õhuväebaasi rünnaku tulemusel vähemalt pool Musta mere laevastiku lennundusharust rivist väljas, vahendas CNN.

Laevastiku mereväe lennundusharus, mereväe 34. lennurügemendis, on avaldatud andmete kohaselt kaks eskaadrit, mis koosnevad kokku umbes kahekümnest ründelennukist (sealhulgas lennukid Su-24M ja Su-30SM). Varasemad hinnangud näitasid, et eelmise nädala rünnakus oli kahjustatud või hävinud vähemalt seitse - ja võib-olla isegi kümme - lennukit.

Venemaal on veel kahes Krimmis asuvas baasis veel kümneid ründelennukeid, kuid need ei ole konkreetselt Musta mere laevastikule määratud.

USA jälgib Zaporižžija tuumajaama olukorda "väga-väga tähelepanelikult"

Samal ajal, kui USA valitsus jälgib tähelepanelikult olukorda Zaporižžija tuumaelektrijaamas Ukrainas, ütles USA kõrge kaitseametnik CNN-ile, et Venemaa on näidanud üles "täielikku hoolimatust" Ukraina tuumarajatiste turvalisuse suhtes ja et tema tegevus tuumajaama ümber on praegu ülim näide vastutustundetusest.

"See on olukord, mida USA valitsus ja riikliku julgeoleku üldsus jälgib väga-väga tähelepanelikult. Oleme väga mures sõjaliste operatsioonide pärast Ukraina tuumaelektrijaamades või nende läheduses ja väga mures kõigi teadete pärast, mis puudutavad konkreetset kahju Zaporižžija elektriliinidele," ütles ametnik reedesel pressibriifingul ajakirjanikele.

"Oleme väga selgelt öelnud, et tuumaelektrijaama läheduses sõdimine on ohtlik, vastutustundetu ning tahame, et sõjaväelased ja Venemaa tegutseksid äärmise ettevaatusega ega teeks midagi, mis tooks kaasa potentsiaalse kiirguse leviku," ütles ametnik.

Ametnik lisas, et USA loodab, et Venemaa tagastab Ukrainale täieliku kontrolli jaama üle ja täidab rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri kaitsemeetmeid ning tagab juurdepääsu jaamale.