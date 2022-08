Hänni: iseseisvumise taastamise otsuses oli iga sõna tähtis

Rahvusarhiivis on talle Eesti iseseisvuse taastamise otsus, mille Hänni kirja pani.

"Miks see nii juhtus – sellepärast, et selles pingelises olukorras, kus viimast lihvi otsuse sõnastusele tegime, jõudis pliiats minu kätte. Ei tasu arvata, et otsuse teksti kirjutasin. Otsuse teksti olime eesti rahvana kirjutanud mitu aastat. Olime ju tahtnud öelda maailmale, et tahame olla iseseisev riik. Aga sõnastus oli väga oluline ja ma arvan, et see otsus on tõesti ajalugu väärt. Selle otsuse iga sõna on omal kohal;" rääkis Hänni.

Hänni sõnul pole vähetähtsam, et samas võeti vastu ka iseseisvumise taastamise tegevuskava.

"Kompromiss oligi selles, et läheme edasi koos. Oli valitud kaks rahvaesindust: Eesti Kongress ja ülemnõukogu. Me jõudsime kokkuleppele, et kõige parem on, kui me selles ohtlikus olukorras lähme edasi koos. See tähendas, et teeme Eesti vabariigile koos uue põhiseaduse. Sisepoliitiline kaal sellel otsusel oli väga oluline," ütles Hänni.