Jevgrafov peab Keskerakonnaga kõnelusi valimistel kandideerimise üle

"Jah, ettepanek on tehtud ja praegu arutame mõnede nüansside üle, et kas võiksime üldse koos edasi minna," ütles Jevgrafov vastuseks ERR-i küsimusele, kas ta kandideerib Keskerakonna nimekirjas. "Võib juhtuda, aga kindlat kokkulepet tänase päeva seisuga veel ei ole," lisas ta.

Tema sõnul tuleb otsuse langetamiseks enne ära lahendada "tavalised asjad".

Jevgrafov lisas, et kokkulepe kandideerimiseks võiks sündida paari nädala jooksul.

Küsimusele, kas ta võiks olla Keskerakonna nimekirjas Ida-Virumaal esinumber, arvestades, et viimaste kordade esinumber Yana Toom seal ei kandideeri ning teine number Mihhail Stalnuhhin arvati erakonnast välja, ütles Jevgrafov, et seda kohta ei ole talle pakutud.

"Kindlasti pole keegi mulle pakkunud esinumbri kohta. Sellest me ei rääkinud üldse. Arvan, et just need küsimused on lähinädalate päevakorras," rääkis ta.

Jevgrafov tunnistas ka, et Keskerakond võttis temaga ühendust juba enne, kui Stalnuhhin tegi oma kurikuulsa videoesinemise, misjärel ta erakonnast välja arvati. Aga võimalus, et Jevgrafov pannakse kandideerimisnimekirjas Stalnuhhinist ettepoole, ei pruukinud olla põhjus, mis ajendas Stalnuhhinit nii provokatiivset pöördumist tegema, leidis ta.

"Ma ei tea, ma ei usu. Meie suhted Mihhailiga on päris normaalselt ja korrektsed. Ma tean, et ta tahtis kandideerida riigikokku, aga just see, et mina olen tema ees - noh, ma ei usu. Ta on nii kogenud poliitik, nii väikesed [asjad] ei sega tegelikult," ütles Jevgrafov.

Jevgrafov kuulus 2001. aasta 4. detsembrist kuni 1. jaanuarini 2006 Reformierakonda. Aastatel 2017 kuni 2019 oli ta Narva abilinnapea ning 2019. aasta 15. märtsil sai temast Narva linnapea kohusetäitja. 8. aprillist 2019 kuni 11. novembrini 2020 oli ta Narva linnapea. Praegu on Jevgrafov Narva linnavolikogu opositsioonilise fraktsiooni Narva heaks esimees.

Toom: loodan, et ta ühineb meiega

Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik, kahtedel viimastel riigikogu valimistel Ida-Virumaal erakonna esinumbrina kandideerinud Yana Toom ütles, et tema seekord Ida-Virumaal ei kandideeri. Toom väljendas lootust, et Jevgrafov kandideerib Keskerakonna nimekirjas, kuid ta ei usu, et ta saab esinumbri koha.

"Tema nimi tõesti käis läbi - kas just esinumbrina ma ei tea, kahtlen selles sügavalt. Aga põhimõtteliselt lootus on, et ta ühineb meiega," rääkis Toom.

"Mina ei kandideeri Ida-Virumaal kohe kindlasti, vähemalt hetkeseisuga ma arvan nii. See on logistiliselt väga keeruline, sest pärast pandeemiat meil peaaegu ei ole otselende. Ja see tähendab, et teekond Brüsselist Ida-Virumaale võtab sisuliselt terve päeva. See pole enam nii lihtne, kui eelmistel valimistel, kui oli otselend," selgitas europarlamendi saadik.

Toom oli Keskerakonna Narva piirkonna esimees eelmise kümnendi teises pooles, praegu juhib Narva keskerakondlasi Tatjana Stolfat.

Keskerakond on jäänud Ida-Virumaal nõrgemaks

Kui 2011. ja 2015. aasta riigikogu valimistel sai Keskerakond Ida-Virumaal tugevalt üle poole häältest, siis viimasel korral oli erakonna häältesaak napilt üle poole. Praeguse seisuga paistab ka erakonna kandidaatide eeldatav nimekiri olema tavapärasest nõrgem

2011. aasta riigikogu valimistel sai Keskerakond Ida-Virumaal kokku 18 803 häält ehk 57,9 protsenti ringkonna häältest. Suurim häältekoguja Keskerakonna nimekirjas oli Mihhail Stalnuhhin 8584 häälega, kellele järgnesid Valeri Korb (3596 häält) ja Lembit Kaljuvee (2440).

2015. aastal sai Keskerakond Ida-Virumaal 20 328 häält ehk 59 protsenti. Neist üle poole ehk 11 574 häält tõi nimekirja esinumbriks toodud Yana Toom. Mihhail Stalnuhhin sai teisena 3648 ja Martin Repinski kolmandana 1556 häält.

2019. aasta riigikogu valimistel oli Keskerakonna häältesaak Ida-Virumaal väiksem – kokku saadi 13 700 häält, mis oli 50,7 protsenti ringkonna häältest. Toom sai Keskerakonna parimana 6195 häält, Stalnuhhini saagiks jäi 2653 ja Repinskil 976 häält.

Keskerakonna esindus Ida-Virumaal nõrgeneks märgatavalt, kuna lisaks Toomi mittekandideerimisele ei osale erakonna nimekirjas 5. märtsi valimistel ka Stalnuhhin ning tänavu augustis erakonnast lahkunud, varem kahte riigikogu koosseisu valitud Martin Repinski.