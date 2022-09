Jevgrafov Kallasega kohtumise eel: ma loodan, et meid kuulatakse ära

Narva volikogu ajaloolise pärandi komisjoni juht Aleksei Jevgrafov ütles, et loodab teisipäevaselt kohtumiselt peaminister Kaja Kallasega (RE) Stenbocki majas dialoogi tekkimist ja seda, et volinikud ära kuulataks. Kohtumisest sõltumata plaanivad Narva volinikud riigi vastu kohtusse minna.

"Ma loodan, et see kohtumine tuleb teistsugune, kui see, kui peaminister käis Narvas. Narvas oli monoloog peaministri poolt ja ta ei proovinud meiega kokku leppida. Ma loodan, et homme meid kuulatakse ära. Proovime kuulata teineteist ja aru saada, millest me räägime," ütles Jevgrafov ERR-ile.

Jevgrafovi sõnul ei oota ta, et homse kohtumise tulemusel valitsus tanki T-34 Viimsi sõjamuuseumist Narvasse tagasi hakkaks viima.

"Kui valitsus võttis vastu otsuse, et tank eemaldada, siis oleks praegu rumal ootus, et nad kohe annavad tanki tagasi," ütles ta.

Jevgrafov rääkis, et teisipäeval läheb Tallinnasse peaminister Kaja Kallasega kohtuma 17 Narva volikogu liiget.

Valitsus tahab arutada tulevikuplaane

Valitsuse meedianõunik Jevgenia Värä ütles ERR-ile, et Kallase kohtumise eesmärk Narva volikogu esindajatega on infovahetus ja koostöö riigi ning kohaliku omavalitsuse vahel.

"Eelmisel kohtumisel oli fookuses nõukogude sõjasümboolikaga monumentide sobivus Eesti avalikku ruumi, teisipäevase kohtumise eesmärk on arutada tulevikuplaane," lausus Värä.

Volinikud soovivad endiselt kohtusse minna

Jevgrafov rääkis, et volikogu liikmed plaanivad endiselt pöörduda kohtusse, et selgitada välja, kas valitsuse sammud tanki teisaldamisel ja ka teiste mälestusmärkide eemaldamisel olid õiguspärased.

"Kui kohus oleks meie pool, siis me võiksime juba edasi rääkida sellest, et tank võiks olla tagastatud Narvale, aga museaalina, mitte vanale kohale mälestusmärgina. Ja võib-olla taastada hävitatud mälestusmärgid," lausus Jevgrafov.

ERR küsis, mis saab siis kui kohus otsustab, et valitsuse käitumine oli õiguspärane. "Siis peame nõustuma sellega," vastas Jevgrafov

Järgmine Narva volikogu istung toimub sel kolmapäeval. Volikogu opositsiooni kuuluvad liikmed on koostanud volikogu otsuse eelnõu, mis näeb ette linnavalitsusele ülesannet anda valitsus kohtusse.

Jevgrafov rääkis, et ajaloolise pärandi komisjon tegi ka linnapea Katri Raikile ettepaneku kohtusse pöörduda, aga Raik keeldus. "Kui volikogu võtab otsuse vastu, siis linnavalitsus peab pöörduma kohtusse," sõnas Jevgrafov.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja Narva linnavolikogu liige Mihhail Stalnuhhin rääkis sotsiaalmeediasse postitatud venekeelses videos, et peab Nõukogude sõduritele pühendatud mälestusmärkide mahavõtjaid natsideks ja nimetas valitsuse liikmeid ja Kaja Kallast (RE) fašistideks.

Jevgrafov suhtus sellesse kriitiliselt. "Ma ei toeta seda, sest natsionalism ei ole võrdne natsismi ja fašismiga. Need on erinevad asjad. Minu arvates olid need liiga karmid sõnad," ütles Jevgrafov.