Tänavu on kaitseväkke läinud 35 neidu, kuid iga neljas naine katkestab

Kaitseressursside ameti peadirektori kohusetäitja Anu Rannaveski ütles ERR-ile, et neidudele loodi võimalus kaitseväkke minekuks alles 2013. aastal. "Kui esimesel aastal läks 15 neidu, siis läbi aastate on järjest kasvanud. Eelmine aasta oli kõige suurem tüdrukute arv. Kokku läks ajateenistusse 65 neidu."

Mullu oktoobris teenistust alustanud Sofia Prokopenko ütles, et huvi ajateenistuse vastu tekkis tal riigikaitselaagris. Pärast kooli lõpetamist ei olnud ta kindel, mida edasi õppida, seega otsustas ta minna ajateenistusse.

Ainsa tüdrukuna aega teeninud Prokopenko ütles, et võttis olukorda rahulikult. "Tegelikult väga meenutas mulle suvespordilaagreid, sest seal oli ka enamus poisse," rääkis ta.

2017. aastal teenistuse läbinud Marta Aren ütles, et oli sõjaväelisest karjäärist pikalt unistanud. Erinevusi tüdrukute ja poiste kohtlemisel ta ei tundnud. Tingimustes ega nõudmistes ei tundnud ka Prokopenko erinevust.

"Võibolla tegevväelased suhtlesid minuga kuidagi teisiti. Nad said aru, et mul on raske. Nad ei karjunud, suhtlesid minuga rahulikult," ütles Aren.

Kaitseressursside ameti andmetel katkestab teenistuse umbes iga neljas tüdruk. Marta Aren ütles, et ka tema teenistuse jooksul oli raskeid hetki emotsionaalses mõttes: "Vahepeal ma tundsin puudust sõbrannadest ja sellistest naistejuttudest."

Prokopenko soovitab aega teenima minna nii noormeestel kui neidudel, kel on tulevikuplaanid on segased. "Kui on lihtsalt huvi proovida, siis muidugi võiks. Tüdrukutel on võimalik 90 päeva teenistuse algusest sellest loobuda.''

Ka Aren soovitab minna kaitseväkke tüdrukutel, kel on huvi riigikaitse vastu. Ta soovitas neidudel tutvuda kaitseressursside ameti kodulehel erinevate ajateenistuse võimalustega, sest vabatahtlikel on tema sõnul suurem võimalus lähtuda endast ning nii saab teenistuse enda jaoks võimalikult huvitavaks kujundada.

"Peabki arvestama sellega, et kõigil on võrdsed tingimused. Sa oled meestega samas toas, privaatsust on vähem. Tuleb ka siis arvestada, et sa teedki sama asju mis mehed. Sul ei ole kott kergem, sa pead ikka sama pikalt rändama," ütles Aren.

Nii Prokopenko kui Aren on rahul, et käisid aega teenimas. Nende sõnul on ajateenistus huvitav ja arendav kogemus.