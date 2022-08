Ukraina lipul tallanud mees sai kohtult karistuse

"Harju maakohus tunnistas 50-aastase Aleksandr Hännineni Ukraina riigilipu rüvetamises süüdi," teatas kohus.

Süüdistuse järgi rüvetas Hänninen 16. augustil Ukraina riigilippu astudes selle peale ja pühkides sellel jalgu. Kohtu hinnangul leidis Aleksandri süü täielikku tõendamist, sest tõendina esitatud videos on selle rüvetamine selgelt näha ja samas ka kuulda, et ta käsitleb seda kui Ukraina sümbolit.

Isik ise kinnitas samuti, et tunneb rahuldust kui tema jalge all on "nende" inimeste lipp.

Kohtueelses menetluses Aleksandr süüd ei tunnistanud, sest tema väitel ei olnud tegu Ukraina lipu, vaid suvalise riidetükiga, mis meenutas riigilippu.

Kohtuistungi ajaks oli ta oma positsiooni muutnud, tunnistas süüd ja kahetses oma tegu.

Kohus mõistis Hänninenile karistuseks kolm kuud vangistust, mida lühimenetluse sätete alusel vähendati kolmandiku võrra ja kuna kuritegu oli toime pandud katseajal, siis liideti sellele eelmise otsusega mõistetud ärakandmata karistus üks aasta ja kolm kuud vangistust. Liitkarituse üks aasta ja viis kuud vangistust asendati üldkasuliku tööga 510 tundi, mille tegemise tähtaeg on kaks aastat

Menetluskuludena tuleb süüdimõistetul tasuda kokku 490,50 eurot.