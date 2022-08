RMK nõukogu esimees: Oidsalu jutt on sulaselge vale

RMK nõukogu esimees Randel Länts ütles, et see, mida Meelis Oidsalu RMK ja selle juhi kohale korraldatud konkursist kirjutas, on sulaselge vale. Neljapäeval hakkab RMK nõukogu arutama Mikk Marraniga töölepingu sõlmimist ning Länts ei usu, et Oidsalu kirjutatu seda väga mõjutaks.

Oidsalu kirjutas esmaspäeval ERR-i portaalis ilmunud arvamusloos oma versiooni, miks endine välisluurejuht Mikk Marran ametist lahkus ja kuidas ta RMK uueks juhiks valiti. Oidsalu väitis, et tippametnike konkursid on fiktiivsed ja tegelikult määratakse sobivaid inimesi ametisse. "Poolriiklikud moodustised nagu EAS või RMK, kus on rohkem raha ja vähem reegleid kui traditsioonilistes riigiasutustes, on sellise "ühiskassa" kroonijuveelid," kirjutas Oidsalu.

RMK nõukogu esimees Randel Länts ütles ERR-ile, et Oidsalu artikkel "oli tõesti huvitav lugemine", aga ta ei võta mingit konkreetset seisukohta, "kuna tegemist on ühe inimese käsitlusega, ilma allikatele viitamiseta, ilma info kinnitamiseta".

"Ma ei tea, kui palju seal on tõtt, kui palju spekulatsiooni, kui palju väljamõeldisi. Ma ei tahaks sellele hinnangut anda," ütles Länts ERR-ile.

Länts kordas, et Oidsalu arvamuse näol on tegemist ühe inimese nägemusega asjadest, mida keegi mujalt ei ole kinnitanud.

"Mulle ei ole keegi öelnud, et Mikk Marran ei sobi ametisse selle ja selle või kolmanda põhjuse tõttu. Ma lugesin nendest mõtetest täna esmakordselt, kuigi see uudis on nädal aega vana. Ma tahaks loota, et see meid (RMK nõukogu - toim) kuidagi ei mõjuta. Loomulikult on ta pinnavirvendusena kõrval ja nõukogu liikmete poolt võib sellest artiklist lähtuvalt tulla ka küsimusi või arutelu."

Länts selgitas, et RMK otsib endale uut juhti järgmiseks viieks aastaks ja selleks viidi läbi konkurss, kus hinnati inimese sobivust juhi kohale.

"Selle tulemusena me Marrani välja valisime. See, mis ja kuidas on toimunud välisluureametis või ükskõik millise kandidaadi endises töökohas, sellele on meil väga raske hinnangut anda. Ja me ka ei peaks. Meie pädevus on hinnanguid anda siis kui inimene on ametis ja on asunud oma tööülesandeid täitma. Kas ta suudab neid täita vastavalt ootustele või mitte. Tagantjärele kellelegi hinnanguid anda kaudsete ja väga isiklike rünnakute pealt, ma ei leia, et see on professionaalne."

Oiidsalu kirjutatut, et RMK ja EAS kui poolriiklikud asutused on "ühiskassa" kroonijuveelid, nimetas Länts sulaselgeks valeks.

"Ma olen nõus sellega, mis puudutab süüdistuse ränka astet. Mina saan lisada, et RMK juhatuse esimehe leidmiseks korraldatud konkurss oli avatud ja mitte selline, nagu Meelis Oidsalu oma arvamusartiklis kirjeldas. Pigem täiesti vastupidi - konkursi korraldamiseks palkasime endale abilise ka väljapoolt, kes selle kõik läbi viis. Nõukogu ei sekkunud enne kui kandidaadid olid n-ö selekteerunud ja alles siis vaatasime me edasi. Kuskil varasemaid otsuseid kindlasti tehtud ei olnud. See, mida Meelis Oidsalu RMK kohta ütleb või selle konkursi valguses, on sulaselge vale," sõnas Länts.

RMK nõukogu esimees ütles, et selle nädala neljapäeval, 25. augustil toimub korraline nõukogu koosolek, kus ühe päevakorra punktina on teemaks juhatuse esimehega lepingu sõlmimine.

"Esimene läbirääkimiste voor on peetud ja üldisi tingimusi ma tean ja mõned tunnid tagasi informeerisin kirjalikus vormis ka teisi nõukogu liikmeid esimeste kohtumiste tulemustest. Neljapäeval arutame - kui jõuame otsusele, siis on hästi, kui ei jõua, siis läheme protsessiga edasi ja läheb veel võibolla nädalakene," ütles Länts.