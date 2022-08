Fingrid: Soomel ei pruugi talvel elektrit jätkuda

Elektrivõrgu haldaja hinnangul võib Soomes kodumaine elektritarbimine tõusta kuni 15,100 megavattini. Soome siseriiklik elektritootmine peaks sellest katma 12,300 megavatti ning 600 megavatti hoitakse varus.

Fingridi sõnul peaks valmiv Olkiluoto kolmas reaktor katma puuduva Vene elektri.

Sõda Venemaa ja Ukraina vahel ning sellest tingitud erakordne olukord elektriturul on muutnud elektri saadavuse prognoosimise ebakindlaks.

Soome Fingrid eeldab, et elektritarbimine riigis on sarnane nagu eelmistel aastatel, kuid elektrituru olukorra muudab keerulisemaks Vene elektri ja maagaasi impordi lõpetamine.

Fingridi sõnul on mitu asjaolu, mis talvise elektrituru olukorra hindamise keeruliseks teevad, sh Olkiluoto kolmanda tuumareaktori kasutuselevõtu ajagraafik (viivitused kasutuselevõtus muudab keerulisemaks Soome võime tagada endale elektrit) ning elektrikaubandus Rootsi ja Eestiga.

Soome on varem tiputarbimise ajal importinud suures koguses elektrit Eestist ja Rootsist, kuid mõlemal riigil on praegu raskusi piisava siseriikliku elektritootmise mahu tagamisega. Eriti suureks väljakutseks on Fingridi hinnangul maagaasi vähesus Balti riikides, millest on kohati varem elektrit toodetud.

Tuuleenergia on Fingridi sõnul aidanud olukorda leevendada, kuid kuna tuuleenergia sõltub tuulest, siis ei lahenda see alati Soome elektrivajaduse probleemi. Soome peaks 2022. aasta lõpuks saama tuuleenergiast ligikaudu 5000 megavatti.

Fingridi sõnul peaks tavaoludes olema Soomel piisavalt elektrit, kuid olude kokku sattudes (nt tehnilised tõrked elektrijaamades või ülekandeliinides) võib elektrit olla Soome elektriturul vähem kui riigil vaja on.

Elektridefitsiidi korral lubas Fingrid kohalikke elektritaristu haldajaid teavitada kui palju konkreetsel hetkel elektrit puudu on. Hinnanguliselt kestaksid sellised elektrikatkestused kaks tundi.