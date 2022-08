Sõja 184. päev: Ukraina teatas Hersoni lähedal tähtsa silla ründamisest

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas reedel, et riigi armee ründas Vene sõjaväe poolt olulise varustusteena kasutatavat Dariivski silda. Ukraina võimude teatel peavad Vene väed ehitama Hersonis pontoonsildu ja kasutama praame, et varustada oma vägesid Dnipro jõe läänekaldal.

Oluline 26. augustil kell 22.35:

- Zaporižžja tuumajaama kaks reaktorit on taas ühendatud Ukraina elektrivõrku

- Ainuüksi Donetski oblastis on 21 Vene filtratsioonilaagrit;

- Ukraina ametiisik: IAEA delegatsioon on järgmine nädal Zaporižžja tuumajaamas;

- Arestovõtš: Venemaa näitab märke soovist sõlmida rahu;

- Allika kohaselt kasutavad Vene väed katkist Antonivka silda edasi;

- Vene rünnakutes Šuguevi ja Dergaši pihta hukkus üks inimene;

- Scholz: Saksamaa ei anna relvi, millega saaks rünnata Vene territooriumi;

- ISW: Putin ei kuuluta tõenäoliselt niipea välja üldmobilisatsiooni;

- WSJ: USA määrab Ukraina missiooni koordineerimiseks väejuhi;

- Zelenski: Ukraina vältis napilt tuumakatastroofi Zaporižžja tuumajaamas;

- Sanktsioonidest hoolimata eksportis Venemaa USA-sse ligi miljardi jagu kaupu;

- Haidai: Ukraina sõdurit tapsid Donbassis 200 Vene dessantväelast;

- Ukraina väed hävitasid taas ühe Vene vägede juhtimispunkti Lõuna-Ukrainas;

- Vene väed suruvad okupeeritud aladel inimestele peale Vene passe;

- Briti luure: Šoigu ja Putin on tõenäoliselt vallandanud vähemalt kuus kindralit Ukraina ebaedu tõttu;

- Ukraina hinnangul kaotasid Vene väed viimase ööpäeva jooksul 400 sõdurit.

Zaporižžja tuumajaama kaks reaktorit on taas ühendatud Ukraina elektrivõrku

Ukraina Zaporižžja tuumajaama kaks reaktorit kuuest on taas ühendatud Ukraina elektrivõrku. Ukraina lõunaosas asuv Euroopa suurim tuumajaam on Vene vägede käes.

Esmalt ühendati reedel päeval kella kahe ajal võrku tagasi kuues reaktor ning seejärel õhtul kella üheksa ajal ka viies reaktor.

Enne sõja algust kattis tuumajaam Ukraina elektrivajadusest ligi 20 protsenti.

Ainuüksi Donetski oblastis on 21 Vene filtratsioonilaagrit

Vene sõjakuritegusid koondav portaal Conflict Observatory avaldas neljapäeval uue raporti Vene filtratsioonilaagritest okupeeritud Ukraina aladel ning ukrainlaste küüditamistest.

Avalike andmete põhjal on võimalik tuvastada vähemalt 21 filtratsioonilaagrit ainuüksi Donetski oblastis.

Ameerika Ühendriikide valitsus eraldas portaali töö jätkumiseks 9 miljonit dollarit.

Ukraina ametiisik: IAEA delegatsioon on järgmine nädal Zaporižžja tuumajaamas

Ukraina energiaministri nõuniku Lana Zerkali sõnul püüab Vene pool peatada rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) delegatsiooni visiiti Zaporižžja tuumajaama okupeeritud Enerhodari linnas.

Ametlik visiit tuumajaama olukorra kontrollimiseks on kavas järgmisel nädalal.

Väidetavalt nõustus Vene pool ka IAEA missiooni tulekuga Ukraina kontrollitud territooriumi kaudu, kuid venelased on tekitanud Zerkali sõnul mitmeid tõkkeid, et delegatsioon muretult kohale ei jõuaks, vahendas Ukraininska Pravda.

Bloomberg on varem teatanud, et IAEA tahab enda esindajad saata tuumajaama enne 5. septembrit.

Lääne ametnikud: Iraan on Venemaale tarninud sadu droone

Lääne luureametnike teatel on Venemaa hankinud Iraanilt sadu droone. Neid droone saab Venemaa kasutada sõjas Ukraina vastu, vahendas AP.

"Pole selge, kas Venemaa kasutab neid droone Ukrainas, kuid need droonid on töökorras ja kasutusvalmis," teatasid ametnikud.

Leedu ostab Ukrainale 37 hulkurdrooni

Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas teatas reedel, et riik ostab ühe miljoni euro eest Ukrainale hulkurdroone. Raha koguti kampaania raames, mille algatas Leedu ajakirjanik Andrius Tapinas, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina jätkab rindejoonelt tsiviilisikute evakueerimist

Ukraina plaanib rakendada tsiviilisikute kohustuslikku evakueerimist Donetskis, Zaporižžjas, Harkivis ja Mõkolajivis.

Ukraina asepeaministri Irina Vereštšuki sõnul tahab riik enne talve saabumist evakueerida pensionärid ja lapsed.

Haidai: Ukraina sõdurit tapsid Donbassis 200 Vene dessantväelast

"Luhanski oblastis hävitasid Ukraina sõdurid venelaste baasi, mille nad olid sisse seadnud hotelli. 200 Venemaa Föderatsiooni dessantväelast likvideeriti," teatas sotsiaalmeedias Luhanski oblasti kuberner Serhi Haidai.

Der Spiegel: Venemaa luuras Saksamaal Ukraina sõdurite järele

Ajaleht Der Spiegel kirjutab, et Saksa sõjaväeluurel on andmeid, et Venemaa luuras Saksamaal Ukraina sõdurite järele. Ukrainlased saavad väljaõpet Reinimaa-Pfalzi liidumaal ja Baieris. Venemaa on väidetavalt mõlemas kohas ukrainlaste järele luuranud, vahendas Deutsche Welle.

Bundeswehr koolitab Ukraina sõdureid Reinimaa-Pfalzis. Baieris koolitavad ukrainlasi USA väed.

Bayraktari tootja lubas Venemaale mitte kunagi droone tarnida

"Ükskõik kui palju raha Venemaa meile ka ei pakuks, siis selles olukorras pole mingit küsimust, et tarnime droone. Praegu on kogu meie toetus täielikult Ukraina poolel," teatas Türgi firma Baykar tegevjuht Haluk Bayraktar.

Arestovõtš: Venemaa näitab märke soovist sõlmida rahu

Ukraina presidendi nõunik Oleksi Arestovõtš sõnas oma sõjaülevaates, et nähtavasti on Venemaa lükanud edasi Azovi rügemendi näidiskohtuasja ning Hersoni oblasti võltsreferendumi. Samuti on näha, et mitmed Vene ametiisikud mainivad eri sõnavõttudes võimalikke kõnelusi.

Allika kohaselt kasutavad Vene väed katkist Antonivka silda edasi

Hersoni oblastis oleva ajakirjaniku Konstantik Rõženko sõnul on Antonivka sild praegu piisavalt terve, et Vene väed saavad seda enda varustuse transpordiks kasutada. Ajakirjaniku sõnul ehitati sild piisavalt hästi, et senised löögid ei ole seda kasutuskõlbmatuks muutnud, vahendas Unian.

Vene rünnakutes Šuguevi ja Dergaši pihta hukkus üks inimene

Harkivi oblasti juhi Oleg Sinegubovi sõnul ründasid Vene väed Dergašit, kus hävis haridusasutus. Rünnakus hukkus 50-aastane naine ja sai viga 59-aastane mees. Šuguevis sai taristu viga, kuid hukkunutest teateid ei ole.

Scholz: Saksamaa ei anna relvi, millega saaks rünnata Vene territooriumi

Olaf Scholz ütles Magdeburgis esinedes, et Saksamaa eesmärk on takistada Putinit sõda võitmast ning garanteerida, et Ukraina suveräänsus ja territoriaalne terviklikkus oleks tagatud, vahendas Ukrainska Pravda.

Scholz kinnitas, et sarnaselt USA-ga järgivad nad printsiipi, mille järgi lääneriigid ei anna Ukrainale relvi, millega saaks Vene territooriumi ennast rünnata.

ISW: Putin ei kuuluta tõenäoliselt niipea välja üldmobilisatsiooni

Vene president Vladimir Putin allkirjastas määruse, mille järgi Vene relvajõud tuleks suurendada kahe miljoni inimeseni. Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Venemaal raske seda eesmärki täita, kuna Vene armeel oli isegi enne veebruarikuu invasiooni ainult 850 000 inimest.

Määruse allkirjastamisest võib järeldada, et Putin ei soovi Ukrainaga sõdimiseks välja kuulutada üldmobilisatsiooni.

New: Attacks on #Russian positions in and around #Crimea are likely part of a coherent #Ukrainian counter-offensive to regain control of the west bank of the #Dnipro River.



Read tonight's full report w/ @criticalthreats: https://t.co/98wfU5rwIw pic.twitter.com/TO1IQHGiy9 — ISW (@TheStudyofWar) August 17, 2022

Vene väed võivad suurema armee loomiseks inkorporeerida endasse Vene vägede toetatud Donetski ja Luhanski "rahvavabariikide" väed.

WSJ: USA määrab Ukraina missiooni koordineerimiseks väejuhi

Ameerika Ühendriigid peaksid lähinädalatel kuulutama välja Ukraina toetamiseks pikaajalise nimelise missiooni ning määrama selle juhiks eraldi kindrali, kelle ülesandeks on koordineerida Ukrainale abi andmine ja Ukraina vägede väljaõpe.

Sellise missiooni väljakuulutamise plaan näitab, et USA kavatseb Ukrainat pikaajaliselt toetada, hindab leht The Wall Street Journal.

Zelenski: Ukraina vältis napilt tuumakatastroofi Zaporižžja tuumajaamas

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul pääses maailm napilt tuumakatastroofist, kuna Zaporižžja tuumajaamas ei olnud mitu tundi elektrit. Ukraina valitsuse teatel toimus elektrikatkestus Vene vägede pommitamise tõttu.

Zelenski sõnul põhjustas neljapäevane pommitamine põlengu lähedal asuvas söeelektrijaamas, mistõttu Zaporižžja tuumajaam oli elektrivõrgust lahti ühendatud.

Tuumajaama tagavara diiselgeneraatorid tagasid piisava elektriga varustatuse, et hoida töös tuumajaama olulised süsteemid. Kui tuumajaama töötajad poleks tegutsenud, siis oleks Zelenski sõnul toimunud radioaktiivse materjali leke.

Vene poole sõnul tekitasid elektrikatkestuse Zaporižžja tuumajaamas hoopis ukrainlased ise.

Sanktsioonidest hoolimata eksportis Venemaa USA-sse ligi miljardi jagu kaupu

Associated Press tõi välja, et hoolimata Venemaale kehtestatud sanktsioonidest on Vene kaubad jätkuvalt jõudnud Ameerika Ühendriikidesse. Näites on USA-sse jõudnud Vene puit, alumiinimum ja radioaktiivne materjal. Siiski on ka nende kaupade puhul toimunud tugev langus võrrelduna sama perioodiga eelmine aasta.

USA välisministeeriumi sanktsioonide koordineerimise büroo juhi Jim O'Brieni sõnul püüab USA kehtestada sanktsioonide selliselt, et nendel oleks maksimaalne mõju, kuid samas ei kahjustaks liialt rahvusvahelist kaubavahetust.

Ukraina väed hävitasid taas ühe Vene vägede juhtimispunkti Lõuna-Ukrainas

Ukraina lõunaringkonna staabi teatel hävitati Novovoskresenskis Vene vägede laskemoonaladu ning 98. õhuvägede divisjoni juhtimispunkt Dudšanis Hersoni oblastis. Mitme rünnaku käigus hukkus ligikaudu 20 Vene sõdurit.

Ringkonna staabi hinnangul on olukord nende tegevuspiirkonnas keeruline, kuid kontrollitud. Ringkonna esindaja Natalia Humenjuki sõnul on viimase nädala jooksul hävitatud seitse Vene laskemoonaladu.

Vene väed suruvad okupeeritud aladel inimestele peale Vene passe

Ukraina Armijainform portaali teatel kasutavad Vene väed desinformatsiooni ja sotsiaalteenuste tingimuslikku pakkumist Vene passide pealesurumiseks okupeeritud territooriumitel.

Zaporižžja oblastis näiteks ei maksta kohalikele inimestele pensione ja sotsiaaltoetusi muidu välja, kui nad ei ole nõus võtma endale Vene Föderatsiooni passi.

Hersoni oblastis levitatakse laialdaselt valeinfot, et õpetajad soovivad tungivalt õpetada lapsi Vene Föderatsiooni õppekava järgi.

Donetskis on Vene ehitajad majutatud allesjäänud korterelamutesse kollaborantide abiga ning okupandid on lubanud kohalikele inimestele majutust tagada.

Luhanski oblastis on kinni peetud 14–18-aastased lapsed, et nende vabastamise eest nõuda nende vanematelt võitlemist Vene Föderatsiooni eest.

Harkivi oblastis jagatakse okupeeritud Vovšanskis Vene SIM-kaarte passiandmete vastu, mida kollaborandid saavad kasutada tulevasteks manipulatsioonideks.

Briti luure: Šoigu ja Putin on tõenäoliselt vallandanud vähemalt kuus kindralit ebaedu tõttu Ukrainas

Vene kaitseminister Sergei Šoigu teatas kolmapäeval, et Vene väed on plaanipäraselt aeglustanud oma sõjalise erioperatsiooni tempot. Briti kaitseministeeriumi regulaarse luureülevaate hinnangul on see selgelt hädavale ning Vene väed on üle lasknud kuus neile seatud sõjaliste operatsioonide ajagraafikut.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/InVVkio2XL



#StandWithUkraine pic.twitter.com/OvxTQAfC32 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 26, 2022

Hinnanguliselt on kaitseminister koos Putiniga vallandanud vähemalt kuus kindralit, kuna Vene väed ei ole Ukrainas piiravalt edenenud.

Ukraina iseseisvuspäeval hukkus Šaplõne rongijaama rünnakus 25 inimest. Pildil rünnakus hävinud reisivagun. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Leo Correa

Ukraina hinnangul kaotasid Vene väed viimase ööpäeva jooksul 400 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 46250 (võrdlus eelmise päevaga +400);

- tankid 1936 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 4251 (+6);

- lennukid 234 (+0);

- kopterid 202 (+0);

- suurtükisüsteemid 1040 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 272 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 148 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 834 (+6);

- tiibraketid 196 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3162 (+2);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 99 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.