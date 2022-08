Venelaste Rosatom ehitab Ungarisse uued tuumareaktorid

Kahe tuumareaktori ehitamine ligikaudu 12,5 miljardi euro eest algab lähinädalatel osana Moskva ja Budapesti 2014. aastal sõlmitud tehingust, mille eesmärk on laiendada Ungari olemasolevat Paksi tuumajaama.

Szijjártó kirjutas sotsiaalmeedias: "See on suur samm, oluline verstapost. Nüüd saame liikuda planeerimisetapist ehitusele. Seda näete lähinädalatel Paksi objektil." Ta lisas, et on realistlik, et uued reaktorid võiksid kasutusele tulla 2030. aastaks.

Venemaa tuumatööstust ei ole kaasatud EL-i sanktsioonidesse. Ungari tuumajaama ehituse edenemist peetakse veel üheks märgiks Ungari liidri Viktor Orbáni ja Venemaa juhi Vladimir Putini tihedatest sidemetest.