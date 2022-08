Vanemuise teater tõi hooaja avasündmused Tartu linnaruumi

Vanemuise ooperikoor tegi hooaja avafestivali etteaste Tartu turuhoones külastajate ja müüjate keskel. Lisaks turuhoonele üllatasid teatri artistid kuulajaid ja vaatajaid veel ka kesklinna kaubanduskeskustes ja kohvikutes ning raudteejaamas. Linna südames avati huvilistele ka lavatagune maailm.

"Proovime avada teatri lavatagust maailma," ütles Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar. "Kuidas tehakse butafooriat, kuidas sünnib teatrigrimm, kuidas teevad balletitantsijad oma soojendust igal hommikul kell kümme kuus korda nädalas," selgitas ta.

Kokku toob algav hooaeg Vanemuisesse 13 uut lavastust. Nii võiks teatrijuhi sõnul leida endale midagi meeldivat nii draama-, balleti- kui ka muusikaosakonna suuremad ja väiksemad austajad. Kuigi viimased hooajad on koroonapandeemia tõttu teatrile keerulisemad olnud, on Alliksaar algava hooaja osas optimistlikum.

"Eriti palju mõju avaldas koroona sellele, kuivõrd publik meid usaldab, sest kui järjest jääb etendusi ära tervislikel põhjustel ja sinna ei ole ka mitte midagi teha, siis võibolla publik ka ühel hetkel ütleb, et ma ei tea, kas ma julgen enam teatripiletit osta. Võin kinnitada, et oleme omalt poolt kõik teinud, et tervislikel põhjustel ei peaks etendused ära jääma ja ma usun, et see hooaeg tuleb viimase kahe poole hooajaga võrreldes ikkagi oluliselt stabiilsem," lausus Alliksaar.